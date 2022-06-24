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https://arabic.sputniknews.com/20220624/وسط-غياب-تأكيدات-رسمية-حماس-تستعد-لاستئناف-العلاقات-مع-دمشق-1064154049.html
وسط غياب تأكيدات رسمية... "حماس" تستعد لاستئناف العلاقات مع دمشق
وسط غياب تأكيدات رسمية... "حماس" تستعد لاستئناف العلاقات مع دمشق
تناقش الحلقة الأنباء المتواترة حول عودة العلاقات إلى سابق عهدها بين دمشق وحركة "حماس"، بعد 10 سنوات على انقطاعها بسبب الأزمة في سوريا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
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وسط غياب تأكيدات رسمية... "حماس" تستعد لاستئناف العلاقات مع دمشق
وسط غياب تأكيدات رسمية... "حماس" تستعد لاستئناف العلاقات مع دمشق
ويأتي ذلك بعد أن صرّح مسؤول في حركة "حماس" بأن "العلاقات مع دمشق في طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه"، مضيفًا أن "الاتصالات مع سوريا في تحسّن وأن زيارات عديدة قام بها قادة الحركة إلى هناك".
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راديو, بانوراما, аудио

وسط غياب تأكيدات رسمية... "حماس" تستعد لاستئناف العلاقات مع دمشق

12:22 GMT 24.06.2022
وسط غياب تأكيدات رسمية... "حماس" تستعد لاستئناف العلاقات مع دمشق
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة الأنباء المتواترة حول عودة العلاقات إلى سابق عهدها بين دمشق وحركة "حماس"، بعد 10 سنوات على انقطاعها بسبب الأزمة في سوريا.
ويأتي ذلك بعد أن صرّح مسؤول في حركة "حماس" بأن "العلاقات مع دمشق في طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه"، مضيفًا أن "الاتصالات مع سوريا في تحسّن وأن زيارات عديدة قام بها قادة الحركة إلى هناك".
لكن الكاتب السياسي، أكرم عطا الله أشار إلى أن "الدولة السورية في موقف صعب تجاه المصالحة مع "حماس" بسبب ما وصفه بالضرر الذي تسببت به الحركة لدمشق، رغم أنها كانت تحتضن قياداتها وكوادرها".
وأوضح عطا الله، في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" بأن "مجموعة التطورات الإقليمية الأخيرة، والتحالفات التي بدأت تتشكل في المنطقة، إضافة إلى تدخل "حزب الله" في الوساطة يمكن أن تؤدي تدريجيًا إلى إعادة استئناف العلاقات بين الجانبين".
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