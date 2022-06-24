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https://arabic.sputniknews.com/20220624/-ألمانيا-ارتفاع-أسعار-المواد-الغذائية-يرجع-إلى-الصراعات-القائمة-والجفاف-والوباء-1064150146.html
ألمانيا: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرجع إلى الصراعات القائمة والجفاف والوباء
ألمانيا: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرجع إلى الصراعات القائمة والجفاف والوباء
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الجمعة: "الارتفاع في أسعار المواد الغذائية يرجع جزئيًا إلى الصراعات القائمة والجفاف وتغير المناخ والوباء". 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:46+0000
2022-06-24T11:47+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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إلا أنها استدركت مضيفة أن العملية الروسية في أوكرانيا "حولت الموجة العادية إلى تسونامي"، وفقا لتصريحات نقلها موقع بريكنيج نيوز. وتابعت: "روسيا تستخدم الجوع عمدا كسلاح حرب وأخذت العالم بأسره رهينة."تصريحات بربوك جاءت خلال كلمة لها بمؤتمر صحفي في برلين، قبيل منتدى للأمن الغذائي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد نفى في يونيو/ حزيران، الجاري، أن روسيا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا.وقال إن الأوكرانيين بحاجة إلى إزالة الألغام البحرية التي زرعوها عند مدخل موانئ البحر الأسود للسماح بنقل الحبوب بحريا؛ واقترح تصدير الحبوب عبر بيلاروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يطيل-أمد-أزمة-الحبوب-بتصرفاته-1064127622.html
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روسيا, أخبار ألمانيا

ألمانيا: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرجع إلى الصراعات القائمة والجفاف والوباء

11:46 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 11:47 GMT 24.06.2022)
© AFP 2022 / FAROOQ NAEEMوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في باكستان، 7 يونيو/ حزيران 2022
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في باكستان، 7 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / FAROOQ NAEEM
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الجمعة: "الارتفاع في أسعار المواد الغذائية يرجع جزئيًا إلى الصراعات القائمة والجفاف وتغير المناخ والوباء".
إلا أنها استدركت مضيفة أن العملية الروسية في أوكرانيا "حولت الموجة العادية إلى تسونامي"، وفقا لتصريحات نقلها موقع بريكنيج نيوز.
وتابعت: "روسيا تستخدم الجوع عمدا كسلاح حرب وأخذت العالم بأسره رهينة."
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
لافروف: الأمين العام للأمم المتحدة يطيل أمد أزمة الحبوب بتصرفاته
أمس, 20:47 GMT
تصريحات بربوك جاءت خلال كلمة لها بمؤتمر صحفي في برلين، قبيل منتدى للأمن الغذائي.

واتهمت الوزيرة الألمانية روسيا بـ" "إغلاق الموانئ في البحر الأسود وسط وضع مأسوي للغاية"، مصرحة أن موسكو "تطلق النيران على مستودعات الحبوب ومواقع تخزين بذور عباد الشمس في ميكولايف"... حسب تعبيرها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد نفى في يونيو/ حزيران، الجاري، أن روسيا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا.
وقال إن الأوكرانيين بحاجة إلى إزالة الألغام البحرية التي زرعوها عند مدخل موانئ البحر الأسود للسماح بنقل الحبوب بحريا؛ واقترح تصدير الحبوب عبر بيلاروسيا.
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