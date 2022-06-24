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https://arabic.sputniknews.com/20220624/-إعلام-زيلينسكي-يستعد-لإقالة-رئيس-جهاز-الأمن-الأوكراني-1064132640.html
إعلام: زيلينسكي يستعد لإقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني
إعلام: زيلينسكي يستعد لإقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني
يعتزم فلاديمير زيلينسكي إقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني إيفان باكانوف، حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن أربعة مسؤولين أوكرانيين ودبلوماسي غربي. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T06:05+0000
2022-06-24T06:28+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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فوفقًا للمصادر، تتم الآن إدارة الأنشطة اليومية لوحدة إدارة الأمن بشكل فعال من مكتب زيلينسكي.لم يعلق مكتب زيلينسكي وباكانوف على المنشور بعد.
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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

إعلام: زيلينسكي يستعد لإقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني

06:05 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 24.06.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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يعتزم فلاديمير زيلينسكي إقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني إيفان باكانوف، حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن أربعة مسؤولين أوكرانيين ودبلوماسي غربي.
فوفقًا للمصادر، تتم الآن إدارة الأنشطة اليومية لوحدة إدارة الأمن بشكل فعال من مكتب زيلينسكي.

وقال مصدر مقرب من زيلينسكي: "نحن غير راضين عن عمله ونتخذ خطوات للتخلص منه". وفقًا للمنشور، أصبح زيلينسكي غير راض عن عمل باكانوف بعد 24 فبراير/ شباط".

لم يعلق مكتب زيلينسكي وباكانوف على المنشور بعد.
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