عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220624/1064088905.html
مطبوع على لعب كرة القدم... عيد ميلاد ميسي الـ35
مطبوع على لعب كرة القدم... عيد ميلاد ميسي الـ35
يحتفل اليوم مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الخامس والعشرين، و يعد اللاعب الوحيد الذي حصل على ثماني كرات ذهبية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T14:39+0000
2022-06-24T14:39+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064089065_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_c3a996bc62c7fe37e1950db857d69406.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064089065_64:0:1445:1036_1920x0_80_0_0_3fc01968106a8a0b938b76a6d56eea45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة

مطبوع على لعب كرة القدم... عيد ميلاد ميسي الـ35

14:39 GMT 24.06.2022
تابعنا عبرTelegram
يحتفل اليوم مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الخامس والعشرين، و يعد اللاعب الوحيد الذي حصل على ثماني كرات ذهبية.
© AFP 2022 / Franck Fife

مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بثالث هدف لفريقه خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، باريس، 19 أكتوبر عام 2021.

مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بثالث هدف لفريقه خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، باريس، 19 أكتوبر عام 2021. - سبوتنيك عربي
1/15
© AFP 2022 / Franck Fife

مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بثالث هدف لفريقه خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، باريس، 19 أكتوبر عام 2021.

© AFP 2022

هذه المجموعة من صور الملفات تُظهر مهاجم باريس برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي آنذاك وهو يتفاعل أثناء حصوله على جائز الكرة الذهبية (في الأعلى، من اليسار إلى اليمين)

هذه المجموعة من صور الملفات تُظهر مهاجم باريس برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي آنذاك وهو يتفاعل أثناء حصوله على جائز الكرة الذهبية (في الأعلى، من اليسار إلى اليمين) - سبوتنيك عربي
2/15
© AFP 2022

هذه المجموعة من صور الملفات تُظهر مهاجم باريس برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي آنذاك وهو يتفاعل أثناء حصوله على جائز الكرة الذهبية (في الأعلى، من اليسار إلى اليمين)

© AFP 2022 / Ben Stansall

لاعبو فريق الأرجنتين يرفعون المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أيديهم أثناء احتفالهم بالفوز في مباراة كرة القدم الدولية الودية بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي في لندن في 1 يونيو 2022

لاعبو فريق الأرجنتين يرفعون المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أيديهم أثناء احتفالهم بالفوز في مباراة كرة القدم الدولية الودية بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي في لندن في 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
3/15
© AFP 2022 / Ben Stansall

لاعبو فريق الأرجنتين يرفعون المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أيديهم أثناء احتفالهم بالفوز في مباراة كرة القدم الدولية الودية بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي في لندن في 1 يونيو 2022

© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat

مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو، وأطفالهم سيرو وماتيو وتياجو يقفون لدى وصولهم لحضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021 في مسرح دو شاتليه، باريس، يوم 29 نوفمبر عام 2021

مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو، وأطفالهم سيرو وماتيو وتياجو يقفون لدى وصولهم لحضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021 في مسرح دو شاتليه، باريس، يوم 29 نوفمبر عام 2021 - سبوتنيك عربي
4/15
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat

مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو، وأطفالهم سيرو وماتيو وتياجو يقفون لدى وصولهم لحضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021 في مسرح دو شاتليه، باريس، يوم 29 نوفمبر عام 2021

© AFP 2022 / Franck Fifeمهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021 - سبوتنيك عربي
5/15
© AFP 2022 / Franck Fife
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021
© AFP 2022 / Bertrand Guayمهاجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحّب بمشجعي النادي بالقرب من ملعب "بارك دا برينس"، وذلك بعد أول مؤتمر صحافي له في الفريق الجديد
مهاجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحّب بمشجعي النادي بالقرب من ملعب بارك دا برينس، وذلك بعد أول مؤتمر صحافي له في الفريق الجديد - سبوتنيك عربي
6/15
© AFP 2022 / Bertrand Guay
مهاجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحّب بمشجعي النادي بالقرب من ملعب "بارك دا برينس"، وذلك بعد أول مؤتمر صحافي له في الفريق الجديد
© AFP 2022 / Pau Barrena

مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي يبكي في مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو في برشلونة، 8 أغسطس عام 2021

مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي يبكي في مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو في برشلونة، 8 أغسطس عام 2021 - سبوتنيك عربي
7/15
© AFP 2022 / Pau Barrena

مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي يبكي في مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو في برشلونة، 8 أغسطس عام 2021

© AP Photo / Emilio Morenattiليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الأرجنتيني يرد على أوساسونا خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني في ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا.
ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الأرجنتيني يرد على أوساسونا خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني في ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
8/15
© AP Photo / Emilio Morenatti
ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الأرجنتيني يرد على أوساسونا خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني في ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا.
© AP Photo / Manu Fernandez

جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة، (يسار)، يرش الشمبانيا على ليونيل ميسي، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في ختام مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا، يوم السبت 23 مايو عام 2009.

جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة، (يسار)، يرش الشمبانيا على ليونيل ميسي، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في ختام مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا، يوم السبت 23 مايو عام 2009. - سبوتنيك عربي
9/15
© AP Photo / Manu Fernandez

جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة، (يسار)، يرش الشمبانيا على ليونيل ميسي، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في ختام مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا، يوم السبت 23 مايو عام 2009.

© AP Photo / Victor R. Caivanoليونيل ميسي المتزوج حديثًا يومض بإبهامه وهو يخرج هو وعروسه أنتونيلا روكوزو على السجادة الحمراء
ليونيل ميسي المتزوج حديثًا يومض بإبهامه وهو يخرج هو وعروسه أنتونيلا روكوزو على السجادة الحمراء - سبوتنيك عربي
10/15
© AP Photo / Victor R. Caivano
ليونيل ميسي المتزوج حديثًا يومض بإبهامه وهو يخرج هو وعروسه أنتونيلا روكوزو على السجادة الحمراء
© AP Photo / Andres Kudackiاحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010 - سبوتنيك عربي
11/15
© AP Photo / Andres Kudacki
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010
© AP Photo / Manu Fernandez

ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، يحمل طفله تياجو خلال الاحتفال بعد فوزه بالدوري الإسباني بعد مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم بين نادي برشلونة وبلد الوليد في ملعب كامب نو في برشلونة، 19 مايو 2013

ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، يحمل طفله تياجو خلال الاحتفال بعد فوزه بالدوري الإسباني بعد مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم بين نادي برشلونة وبلد الوليد في ملعب كامب نو في برشلونة، 19 مايو 2013 - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Manu Fernandez

ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، يحمل طفله تياجو خلال الاحتفال بعد فوزه بالدوري الإسباني بعد مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم بين نادي برشلونة وبلد الوليد في ملعب كامب نو في برشلونة، 19 مايو 2013

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

مدرب الأرجنتين دييجو مارادونا، يمين، يحتضن الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث غادر بعد مباراة كرة القدم في المجموعة الثانية في كأس العالم، الخميس 17 يونيو عام 2010

مدرب الأرجنتين دييجو مارادونا، يمين، يحتضن الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث غادر بعد مباراة كرة القدم في المجموعة الثانية في كأس العالم، الخميس 17 يونيو عام 2010 - سبوتنيك عربي
13/15
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

مدرب الأرجنتين دييجو مارادونا، يمين، يحتضن الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث غادر بعد مباراة كرة القدم في المجموعة الثانية في كأس العالم، الخميس 17 يونيو عام 2010

© Sputnik . Aleksandr Vilf / الذهاب إلى بنك الصورجلسة تدريبية مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في موسكو
جلسة تدريبية مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في موسكو - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Aleksandr Vilf
/
الذهاب إلى بنك الصور
جلسة تدريبية مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في موسكو
© AP Photo / Andres Kudackiليونيل ميسي، يحتفل بفوز فريقه
ليونيل ميسي، يحتفل بفوز فريقه - سبوتنيك عربي
15/15
© AP Photo / Andres Kudacki
ليونيل ميسي، يحتفل بفوز فريقه
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала