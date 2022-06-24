https://arabic.sputniknews.com/20220624/1064088905.html
مطبوع على لعب كرة القدم... عيد ميلاد ميسي الـ35
مطبوع على لعب كرة القدم... عيد ميلاد ميسي الـ35
يحتفل اليوم مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الخامس والعشرين، و يعد اللاعب الوحيد الذي حصل على ثماني كرات ذهبية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T14:39+0000
2022-06-24T14:39+0000
2022-06-24T14:39+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064089065_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_c3a996bc62c7fe37e1950db857d69406.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064089065_64:0:1445:1036_1920x0_80_0_0_3fc01968106a8a0b938b76a6d56eea45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور, وسائط متعددة
مطبوع على لعب كرة القدم... عيد ميلاد ميسي الـ35 تابعنا عبر
يحتفل اليوم مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الخامس والعشرين، و يعد اللاعب الوحيد الذي حصل على ثماني كرات ذهبية.
© AFP 2022 / Franck Fife
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بثالث هدف لفريقه خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، باريس، 19 أكتوبر عام 2021.
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بثالث هدف لفريقه خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، باريس، 19 أكتوبر عام 2021.
© AFP 2022
هذه المجموعة من صور الملفات تُظهر مهاجم باريس برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي آنذاك وهو يتفاعل أثناء حصوله على جائز الكرة الذهبية (في الأعلى، من اليسار إلى اليمين)
هذه المجموعة من صور الملفات تُظهر مهاجم باريس برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي آنذاك وهو يتفاعل أثناء حصوله على جائز الكرة الذهبية (في الأعلى، من اليسار إلى اليمين)
© AFP 2022 / Ben Stansall
لاعبو فريق الأرجنتين يرفعون المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أيديهم أثناء احتفالهم بالفوز في مباراة كرة القدم الدولية الودية بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي في لندن في 1 يونيو 2022
لاعبو فريق الأرجنتين يرفعون المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أيديهم أثناء احتفالهم بالفوز في مباراة كرة القدم الدولية الودية بين إيطاليا والأرجنتين على ملعب ويمبلي في لندن في 1 يونيو 2022
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو، وأطفالهم سيرو وماتيو وتياجو يقفون لدى وصولهم لحضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021 في مسرح دو شاتليه، باريس، يوم 29 نوفمبر عام 2021
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو، وأطفالهم سيرو وماتيو وتياجو يقفون لدى وصولهم لحضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021 في مسرح دو شاتليه، باريس، يوم 29 نوفمبر عام 2021
© AFP 2022 / Franck Fife مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021
© AFP 2022 / Bertrand Guay مهاجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحّب بمشجعي النادي بالقرب من ملعب "بارك دا برينس"، وذلك بعد أول مؤتمر صحافي له في الفريق الجديد
مهاجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحّب بمشجعي النادي بالقرب من ملعب "بارك دا برينس"، وذلك بعد أول مؤتمر صحافي له في الفريق الجديد
© AFP 2022 / Pau Barrena
مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي يبكي في مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو في برشلونة، 8 أغسطس عام 2021
مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي يبكي في مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو في برشلونة، 8 أغسطس عام 2021
© AP Photo / Emilio Morenatti ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الأرجنتيني يرد على أوساسونا خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني في ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا.
ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الأرجنتيني يرد على أوساسونا خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني في ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا.
© AP Photo / Manu Fernandez
جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة، (يسار)، يرش الشمبانيا على ليونيل ميسي، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في ختام مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا، يوم السبت 23 مايو عام 2009.
جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة، (يسار)، يرش الشمبانيا على ليونيل ميسي، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في ختام مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا، يوم السبت 23 مايو عام 2009.
© AP Photo / Victor R. Caivano ليونيل ميسي المتزوج حديثًا يومض بإبهامه وهو يخرج هو وعروسه أنتونيلا روكوزو على السجادة الحمراء
ليونيل ميسي المتزوج حديثًا يومض بإبهامه وهو يخرج هو وعروسه أنتونيلا روكوزو على السجادة الحمراء
© AP Photo / Andres Kudacki احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010
© AP Photo / Manu Fernandez
ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، يحمل طفله تياجو خلال الاحتفال بعد فوزه بالدوري الإسباني بعد مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم بين نادي برشلونة وبلد الوليد في ملعب كامب نو في برشلونة، 19 مايو 2013
ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، يحمل طفله تياجو خلال الاحتفال بعد فوزه بالدوري الإسباني بعد مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم بين نادي برشلونة وبلد الوليد في ملعب كامب نو في برشلونة، 19 مايو 2013
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
مدرب الأرجنتين دييجو مارادونا، يمين، يحتضن الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث غادر بعد مباراة كرة القدم في المجموعة الثانية في كأس العالم، الخميس 17 يونيو عام 2010
مدرب الأرجنتين دييجو مارادونا، يمين، يحتضن الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث غادر بعد مباراة كرة القدم في المجموعة الثانية في كأس العالم، الخميس 17 يونيو عام 2010
© Sputnik . Aleksandr Vilf / الذهاب إلى بنك الصور جلسة تدريبية مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في موسكو
جلسة تدريبية مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في موسكو
© AP Photo / Andres Kudacki ليونيل ميسي، يحتفل بفوز فريقه
ليونيل ميسي، يحتفل بفوز فريقه