https://arabic.sputniknews.com/20220625/آخر-وجباته-غزالة-كاملة-العثور-على-ثعبان-ضخم-في-فلوريدا-1064196992.html
آخر وجباته "غزالة كاملة"... العثور على ثعبان ضخم في فلوريدا
آخر وجباته "غزالة كاملة"... العثور على ثعبان ضخم في فلوريدا
عثر فريق من الباحثين في علم الأحياء على ثعبان ضخم في ولاية فلوريدا الأمريكية يصل وزنه إلى نحو 95 كيلوغراما. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T15:16+0000
2022-06-25T15:16+0000
2022-06-25T15:16+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104302/18/1043021825_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_11afbb9b648050fcccf0f3f4fb344670.jpg
ويصل طول الثعبان نحو 5 أمتار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية.وتتكاثر الثعابين في ولاية فلوريدا الأمريكية ويتم العثور عليها بصورة مستمرة وكان آخرها هذا الثعبان الذي يقول العلماء إنه "أكبر ثعبان أنثى تم العثور عليه في فلوريدا".وتقول الوكالة إن الثعبان ينتمي إلى فصيلة "الأصلة البورمية"، مشيرة إلى أنه كان يمتلك نحو 122 بيضة في مرحلة النمو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104302/18/1043021825_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_0653c3d43ad1e3386feef01291b960a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
آخر وجباته "غزالة كاملة"... العثور على ثعبان ضخم في فلوريدا
تابعنا عبر
عثر فريق من الباحثين في علم الأحياء على ثعبان ضخم في ولاية فلوريدا الأمريكية يصل وزنه إلى نحو 95 كيلوغراما.
ويصل طول الثعبان
نحو 5 أمتار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية.
وتتكاثر الثعابين في ولاية فلوريدا الأمريكية ويتم العثور عليها بصورة مستمرة وكان آخرها هذا الثعبان الذي يقول العلماء إنه "أكبر ثعبان أنثى تم العثور عليه
في فلوريدا".
وتقول الوكالة إن الثعبان ينتمي إلى فصيلة "الأصلة البورمية
"، مشيرة إلى أنه كان يمتلك نحو 122 بيضة في مرحلة النمو.