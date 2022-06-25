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https://arabic.sputniknews.com/20220625/آخر-وجباته-غزالة-كاملة-العثور-على-ثعبان-ضخم-في-فلوريدا-1064196992.html
آخر وجباته "غزالة كاملة"... العثور على ثعبان ضخم في فلوريدا
آخر وجباته "غزالة كاملة"... العثور على ثعبان ضخم في فلوريدا
عثر فريق من الباحثين في علم الأحياء على ثعبان ضخم في ولاية فلوريدا الأمريكية يصل وزنه إلى نحو 95 كيلوغراما. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T15:16+0000
2022-06-25T15:16+0000
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ويصل طول الثعبان نحو 5 أمتار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية.وتتكاثر الثعابين في ولاية فلوريدا الأمريكية ويتم العثور عليها بصورة مستمرة وكان آخرها هذا الثعبان الذي يقول العلماء إنه "أكبر ثعبان أنثى تم العثور عليه في فلوريدا".وتقول الوكالة إن الثعبان ينتمي إلى فصيلة "الأصلة البورمية"، مشيرة إلى أنه كان يمتلك نحو 122 بيضة في مرحلة النمو.
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آخر وجباته "غزالة كاملة"... العثور على ثعبان ضخم في فلوريدا

15:16 GMT 25.06.2022
CC0 / pixabay / ثعبان (صورة أرشيفية)
ثعبان (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
CC0 / pixabay /
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عثر فريق من الباحثين في علم الأحياء على ثعبان ضخم في ولاية فلوريدا الأمريكية يصل وزنه إلى نحو 95 كيلوغراما.
ويصل طول الثعبان نحو 5 أمتار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية.
وتتكاثر الثعابين في ولاية فلوريدا الأمريكية ويتم العثور عليها بصورة مستمرة وكان آخرها هذا الثعبان الذي يقول العلماء إنه "أكبر ثعبان أنثى تم العثور عليه في فلوريدا".
وتقول الوكالة إن الثعبان ينتمي إلى فصيلة "الأصلة البورمية"، مشيرة إلى أنه كان يمتلك نحو 122 بيضة في مرحلة النمو.
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