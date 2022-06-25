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أردوغان: على السويد وفنلندا اتخاذ خطوات ملموسة ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب
أردوغان: على السويد وفنلندا اتخاذ خطوات ملموسة ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إنه يتعين على السويد وفنلندا اتخاذ... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T13:28+0000
2022-06-25T13:28+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. أكد أردوغان، بحسب بيان للرئاسة التركية "ضرورة اتخاذ السويد وفنلندا خطوات ملموسة حيال حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".وشدد أردوغان أيضا خلال الاتصال مع ستولتنبرغ "على ضرورة تعهد السويد وفنلندا برفع العقوبات والقيود عن توريد منتجات الصناعات الدفاعية لتركيا".
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العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: على السويد وفنلندا اتخاذ خطوات ملموسة ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب

13:28 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إنه يتعين على السويد وفنلندا اتخاذ خطوات ملموسة حيال حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الذين تعتبرهما أنقرة "منظمتين إرهابيتين" وذلك قبل موافقة تركيا على انضمام الدولتين للحلف الدفاعي.
أنطاكيا - سبوتنيك. أكد أردوغان، بحسب بيان للرئاسة التركية "ضرورة اتخاذ السويد وفنلندا خطوات ملموسة حيال حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".
وشدد أردوغان أيضا خلال الاتصال مع ستولتنبرغ "على ضرورة تعهد السويد وفنلندا برفع العقوبات والقيود عن توريد منتجات الصناعات الدفاعية لتركيا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
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