https://arabic.sputniknews.com/20220625/أردوغان-يناقش-مع-نظيرته-السويدية-انضمام-بلادها-للناتو-وتغيير-موقفها-تجاه-العمال-الكردستاني-1064194747.html
أردوغان يناقش مع نظيرته السويدية انضمام بلادها للناتو وتغيير موقفها تجاه "العمال الكردستاني"
أردوغان يناقش مع نظيرته السويدية انضمام بلادها للناتو وتغيير موقفها تجاه "العمال الكردستاني"
أخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون أن" أنقرة لا ترى حاليًا أي مبادرة ملموسة من ستوكهولم بشأن مخاوف تركيا". 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T14:29+0000
2022-06-25T14:29+0000
2022-06-25T14:29+0000
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وأفاد مكتب الرئيس التركي، اليوم السبت، أن: "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، وتم خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بطلب السويد الانضمام إلى الناتو، وخلال الاجتماع، أكد الرئيس أردوغان أن السويد يجب أن تتخذ خطوات بشأن القضايا الأساسية المهمة لتركيا، مثل مكافحة الإرهاب".وأشار الرئيس أردوغان حسب البيان، إلى أن "أنقرة لا ترى أي مبادرة ملموسة من السويد من شأنها أن تقلل من مخاوف تركيا في هذا الوقت".وأشار أردوغان إلى أن "أنقرة تريد أن ترى التزامات بشأن كل هذه القضايا إلى جانب خطوات ملموسة وواضحة لتنفيذها".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/إعلام-بضائع-تركيا-وشركاتها-ستدخل-السعودية-دون-انتظار-وعروض-ضخمة-للاستثمار-1064179922.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, الناتو
أردوغان يناقش مع نظيرته السويدية انضمام بلادها للناتو وتغيير موقفها تجاه "العمال الكردستاني"
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أخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون أن" أنقرة لا ترى حاليًا أي مبادرة ملموسة من ستوكهولم بشأن مخاوف تركيا".
وأفاد مكتب الرئيس التركي، اليوم السبت، أن: "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، وتم خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بطلب السويد الانضمام إلى الناتو، وخلال الاجتماع، أكد الرئيس أردوغان أن السويد يجب أن تتخذ خطوات بشأن القضايا الأساسية المهمة لتركيا، مثل مكافحة الإرهاب".
أشار الرئيس أردوغان إلى أن السويد يجب أن تغير موقفها على وجه التحديد تجاه حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وأشار الرئيس أردوغان حسب البيان، إلى أن "أنقرة لا ترى أي مبادرة ملموسة من السويد من شأنها أن تقلل من مخاوف تركيا في هذا الوقت".
وأضاف: "تتطلع تركيا إلى رفع الحظر المفروض على الأسلحة، والقيود القانونية والعملية المفروضة على المجمع الصناعي العسكري، وكذلك تنفيذ طلبات التسليم والترحيل".
وأشار أردوغان إلى أن "أنقرة تريد أن ترى التزامات بشأن كل هذه القضايا إلى جانب خطوات ملموسة وواضحة لتنفيذها".