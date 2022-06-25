https://arabic.sputniknews.com/20220625/أكثر-من-16-مليون-شخص-عبروا-حدود-منطقة-روستوف-الروسية-منذ-منتصف-فبراير-1064173885.html
أكثر من 1.6 مليون شخص عبروا حدود منطقة روستوف الروسية منذ منتصف فبراير
أكثر من 1.6 مليون شخص عبروا حدود منطقة روستوف الروسية منذ منتصف فبراير
قال حاكم منطقة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، إن أكثر من 1.6 مليون شخص من دونباس وأوكرانيا عبروا الحدود الروسية في منطقة روستوف منذ منتصف فبراير. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T03:34+0000
2022-06-25T03:34+0000
2022-06-25T03:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_771cbe82833e11adc7fc08e3b381ccc9.jpg
روستوف، روسيا - سبوتنيك. وقال غولوبيف لـ"سبوتنيك": "منذ 18 فبراير، عبر أكثر من 1.6 مليون شخص حدود منطقة روستوف، لافتا إلى إن أكثر من مليون شخص وصلوا من الأراضي التي تسيطر عليها جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية،وأشار غولوبيف إلى أنَّ حوالي 600 ألف لاجئ جاءوا من أراضي أخرى في أوكرانيا".ولفت الحاكم إلى أنه: "كل يوم، يصل ما بين 12 ألف إلى 20 ألف شخص إلى منطقة روستوف ثم يتوجهون إلى أجزاء أخرى من روسيا".ويذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الخارجية-الروسية-بروكسل-تستثمر-بشكل-متزايد-في-استمرارية-الأعمال-القتالية-داخل-أوكرانيا-1064167546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575593_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16580cae5d736b404a25be456a833fd4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أكثر من 1.6 مليون شخص عبروا حدود منطقة روستوف الروسية منذ منتصف فبراير
03:34 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 03:44 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
قال حاكم منطقة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، إن أكثر من 1.6 مليون شخص من دونباس وأوكرانيا عبروا الحدود الروسية في منطقة روستوف منذ منتصف فبراير.
روستوف، روسيا - سبوتنيك
. وقال غولوبيف لـ"سبوتنيك": "منذ 18 فبراير، عبر أكثر من 1.6 مليون شخص حدود منطقة روستوف، لافتا إلى إن أكثر من مليون شخص وصلوا من الأراضي التي تسيطر عليها جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية،
وأشار غولوبيف إلى أنَّ حوالي 600 ألف لاجئ جاءوا من أراضي أخرى في أوكرانيا".
ولفت الحاكم إلى أنه: "كل يوم، يصل ما بين 12 ألف إلى 20 ألف شخص إلى منطقة روستوف ثم يتوجهون إلى أجزاء أخرى من روسيا".
ويذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".