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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/أكثر-من-16-مليون-شخص-عبروا-حدود-منطقة-روستوف-الروسية-منذ-منتصف-فبراير-1064173885.html
أكثر من 1.6 مليون شخص عبروا حدود منطقة روستوف الروسية منذ منتصف فبراير
أكثر من 1.6 مليون شخص عبروا حدود منطقة روستوف الروسية منذ منتصف فبراير
قال حاكم منطقة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، إن أكثر من 1.6 مليون شخص من دونباس وأوكرانيا عبروا الحدود الروسية في منطقة روستوف منذ منتصف فبراير. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T03:34+0000
2022-06-25T03:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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روستوف، روسيا - سبوتنيك. وقال غولوبيف لـ"سبوتنيك": "منذ 18 فبراير، عبر أكثر من 1.6 مليون شخص حدود منطقة روستوف، لافتا إلى إن أكثر من مليون شخص وصلوا من الأراضي التي تسيطر عليها جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية،وأشار غولوبيف إلى أنَّ حوالي 600 ألف لاجئ جاءوا من أراضي أخرى في أوكرانيا".ولفت الحاكم إلى أنه: "كل يوم، يصل ما بين 12 ألف إلى 20 ألف شخص إلى منطقة روستوف ثم يتوجهون إلى أجزاء أخرى من روسيا".ويذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الخارجية-الروسية-بروكسل-تستثمر-بشكل-متزايد-في-استمرارية-الأعمال-القتالية-داخل-أوكرانيا-1064167546.html
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أخبار أوكرانيا

أكثر من 1.6 مليون شخص عبروا حدود منطقة روستوف الروسية منذ منتصف فبراير

03:34 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 03:44 GMT 25.06.2022)
© AP Photoكبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AP Photo
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قال حاكم منطقة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، إن أكثر من 1.6 مليون شخص من دونباس وأوكرانيا عبروا الحدود الروسية في منطقة روستوف منذ منتصف فبراير.
روستوف، روسيا - سبوتنيك. وقال غولوبيف لـ"سبوتنيك": "منذ 18 فبراير، عبر أكثر من 1.6 مليون شخص حدود منطقة روستوف، لافتا إلى إن أكثر من مليون شخص وصلوا من الأراضي التي تسيطر عليها جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية،
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
الخارجية الروسية: بروكسل "تستثمر" بشكل متزايد في استمرارية الأعمال القتالية داخل أوكرانيا
أمس, 17:09 GMT
وأشار غولوبيف إلى أنَّ حوالي 600 ألف لاجئ جاءوا من أراضي أخرى في أوكرانيا".
ولفت الحاكم إلى أنه: "كل يوم، يصل ما بين 12 ألف إلى 20 ألف شخص إلى منطقة روستوف ثم يتوجهون إلى أجزاء أخرى من روسيا".
ويذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:35 GMT
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