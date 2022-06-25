https://arabic.sputniknews.com/20220625/أمير-قطر-يصل-إلى-الجزائر-لحضور-افتتاح-ألعاب-البحر-المتوسط-2022-1064209982.html
أمير قطر يصل إلى الجزائر لحضور افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022
أمير قطر يصل إلى الجزائر لحضور افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022
وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى الجزائر لحضور افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022، التي تقام في مدينة وهران. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T20:49+0000
2022-06-25T20:49+0000
2022-06-25T20:49+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرة إلى أن تميم بن حمد، وصل إلى مدينة وهران للمشاركة في حفل الافتتاح الخاص بالدورة رقم 19 لألعاب البحر المتوسط.ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان في استقبال نظيره القطري في مطار وهران الدولي.كما كان في استقبال أمير البلاد السفير القطري لدى الجزائر وأعضاء السفارة القطرية، إضافة إلى وزراء من الحكومة الجزائرية.وتوجه أمير قطر إلى الجزائر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير.يذكر أن أمير قطر وصل إلى الجزائر قادما من مصر، التي قام بزيارة رسمية لها، هي الأولى منذ عام 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/أمير-قطر-يغادر-القاهرة-بعد-زيارة-هي-الأولى-منذ-2015-1064206241.html
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العالم العربي, قطر, الجزائر
أمير قطر يصل إلى الجزائر لحضور افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022
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وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى الجزائر لحضور افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022، التي تقام في مدينة وهران.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرة إلى أن تميم بن حمد، وصل إلى مدينة وهران للمشاركة في حفل الافتتاح الخاص بالدورة رقم 19 لألعاب البحر المتوسط.
ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان في استقبال نظيره القطري
في مطار وهران الدولي.
كما كان في استقبال أمير البلاد السفير القطري لدى الجزائر وأعضاء السفارة القطرية، إضافة إلى وزراء من الحكومة الجزائرية.
وتوجه أمير قطر
إلى الجزائر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير.
يذكر أن أمير قطر وصل إلى الجزائر قادما من مصر، التي قام بزيارة رسمية
لها، هي الأولى منذ عام 2015.