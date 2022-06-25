https://arabic.sputniknews.com/20220625/أمير-قطر-يغرد-بعد-لقاء-السيسي-ويؤكد-ضرورة-تفعيل-العمل-العربي-المشترك-لدعم-أمن-المنطقة-والعالم-1064192365.html
أمير قطر يغرد بعد لقاء السيسي ويؤكد ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك لدعم أمن المنطقة والعالم
أمير قطر يغرد بعد لقاء السيسي ويؤكد ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك لدعم أمن المنطقة والعالم
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، أنه "بحث خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون وضرورة تفعيل العمل العربي... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T13:24+0000
2022-06-25T13:24+0000
2022-06-25T13:24+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وقال الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابه على تويتر: "سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات".وأضاف أنه تم "تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل في وقت سابق اليوم، في قصر الاتحادية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وصرحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في قصر الاتحادية لمباحثات مرتقبة تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات.وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، على فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل بمطار القاهرة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يحل ضيفاً كريماً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين".وصرح راضي أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة "عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأعلن الديوان الأميري القطري، في وقت سابق، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.وقال الديوان القطري في بيان، إن "الشيخ تميم غادر عصر اليوم مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد في جمهورية رواندا الصديقة".
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أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر يغرد بعد لقاء السيسي ويؤكد ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك لدعم أمن المنطقة والعالم
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أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، أنه "بحث خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك لدعم أمن المنطقة والعالم".
وقال الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابه على تويتر: "سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات".
وأضاف أنه تم "تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل في وقت سابق اليوم، في قصر الاتحادية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وصرحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر
في قصر الاتحادية لمباحثات مرتقبة تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، على فيسبوك
: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل بمطار القاهرة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يحل ضيفاً كريماً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين".
وصرح راضي أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة "عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وأعلن الديوان الأميري القطري، في وقت سابق، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.
وقال الديوان القطري
في بيان، إن "الشيخ تميم غادر عصر اليوم مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد في جمهورية رواندا الصديقة".