https://arabic.sputniknews.com/20220625/أنصار-الله-تنتقد-السعودية-بسبب-حصة-اليمن-في-موسم-الحج-1064212671.html
"أنصار الله" تنتقد السعودية بسبب حصة اليمن في موسم الحج
"أنصار الله" تنتقد السعودية بسبب حصة اليمن في موسم الحج
وجهت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية، السبت، انتقادا للسعودية بسبب تحديدها حصة اليمن من موسم الحج خلال العام الجاري بـ 11 ألف حاج. متهمة التحالف العربي... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T23:21+0000
2022-06-25T23:21+0000
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أخبار اليمن الأن
وزارة الحج والعمرة السعودية
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مدير قطاع الحج والعمرة في وزارة الإرشاد بحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله"، عبد الرحمن النعمي، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "النظام السعودي لم يسمح إلا لـ 11 ألف حاجٍ يمني لأداء مناسك الحج لهذا العام، مقابل اشتراطات وعراقيل عديدة".وأضاف، "من ضمن العراقيل اشتراط عمر الحاج دون الـ 65 عاما وحمل جواز صادر من عدن".في سياق متصل، اتهم رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري في صنعاء، وليد الوادعي، عبر تلفزيون "المسيرة"، التحالف العربي بـ "رفض مبادرة لفتح الطرقات أمام الحجاج، وفرض عليهم السفر برا عبر 9 محافظات يمنية".وقال، "العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) يفرض على الحجاج اليمنيين قطع مسافة تصل إلى 1500 كيلو متر بدلاً من الخطوط المقترحة التي لا تتعدى 513 كيلو مترا، وبعضها 287 كيلو مترا".من جهته، أشار مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، إلى "أن المطار كان يفوج قبل العدوان (يقصد عمليات التحالف)، 10 ألف حاج يمني".ويوم أمس الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية، وصول أول فوج بري للحجاج اليمنيين يضم 200 حاج إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام، من من ضمن 1533 حاجا عبروا منفذ الوديعة البري الحدودي بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الجيش-اليمني-يعلن-صد-هجوم-لجماعة-أنصار-الله-في-محافظة-تعز-1064016184.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, وزارة الحج والعمرة السعودية
"أنصار الله" تنتقد السعودية بسبب حصة اليمن في موسم الحج
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وجهت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية، السبت، انتقادا للسعودية بسبب تحديدها حصة اليمن من موسم الحج خلال العام الجاري بـ 11 ألف حاج. متهمة التحالف العربي الذي تقوده المملكة برفض مبادرة لفتح الطرقات أمام الحجاج.
القاهرة – سبوتنيك. وقال مدير قطاع الحج والعمرة في وزارة الإرشاد بحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله"، عبد الرحمن النعمي، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "النظام السعودي لم يسمح إلا لـ 11 ألف حاجٍ يمني
لأداء مناسك الحج لهذا العام، مقابل اشتراطات وعراقيل عديدة".
وأضاف، "من ضمن العراقيل اشتراط عمر الحاج دون الـ 65 عاما وحمل جواز صادر من عدن".
وذكر النعمي أن "السعودية ضاعفت تكاليف الحج 100% لتصل إلى 16 ألف ريال سعودي كحد أدنى".
في سياق متصل، اتهم رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري في صنعاء، وليد الوادعي، عبر تلفزيون "المسيرة"، التحالف العربي بـ "رفض مبادرة لفتح الطرقات أمام الحجاج، وفرض عليهم السفر برا عبر 9 محافظات يمنية".
وقال، "العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) يفرض على الحجاج اليمنيين قطع مسافة تصل إلى 1500 كيلو متر
بدلاً من الخطوط المقترحة التي لا تتعدى 513 كيلو مترا، وبعضها 287 كيلو مترا".
من جهته، أشار مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، إلى "أن المطار كان يفوج قبل العدوان (يقصد عمليات التحالف)، 10 ألف حاج يمني".
ويوم أمس الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية، وصول أول فوج بري للحجاج اليمنيين يضم 200 حاج إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام، من من ضمن 1533 حاجا عبروا منفذ الوديعة البري الحدودي بين البلدين.