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أوكرانيا تدرس تعليق إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة
أوكرانيا تدرس تعليق إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة
تدرس أوكرانيا تعليقا مؤقتا للإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون البلاد، ردا على سياسة إسرائيل تجاه دخول المواطنين الأوكرانيين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T16:30+0000
2022-06-25T16:30+0000
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جاء هذا وفق ما صرح به ما السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، في مقابلة مع وكالة أنباء أوكرانية، وأكده لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضاف أنه يتم النظر في هذه الخطوة بسبب مطالبة إسرائيل للأوكرانيين بإصدار تأشيرة إلكترونية قبل دخول أراضيها.إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فمن المحتمل أن تؤثر على الحسيديم الذين سيرغبون في القدوم إلى أومان قبل رأس السنة العبرية (روش هاشناه) والذين سيتعين عليهم إصدار تأشيرة مقدما.وسنويا يزور الآلاف من الحجاج الحسيديم (طائفة من المتدينين اليهود)، مدينة أومان في أوكرانيا للاحتفال برأس السنة العبرية وزيارة قبر الحاخام ناخمان مؤسس إحدى تيارات الطائفة والذي عاش في الفترة 1772-1810.ويحتفل اليهود العام الجاري 2022 بعيد رأس السنة العبرية بين 25- 27 سبتمبر/أيلول.وقال كورنيتشوك: "نحن نصر على أن تكون هناك معاملة بالمثل كاملة. إذا كان الأوكرانيون مطالبين بالحصول على تأشيرة إلكترونية - فسيتعين على الإسرائيليين أيضا الحصول على مثل هذه التأشيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20200917/الآلاف-من-الحجاج-اليهود-عالقون-على-الحدود-بين-أوكرانيا-وبيلاروسيا-والسبب-كورونا--1046571775.html
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أوكرانيا تدرس تعليق إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة

16:30 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورحجاج يصلون يمدينة أومان خلال الاحتفال بالسنة اليهودية الجديدة (روش خا-شانا)
حجاج يصلون يمدينة أومان خلال الاحتفال بالسنة اليهودية الجديدة (روش خا-شانا) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Stringer
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تدرس أوكرانيا تعليقا مؤقتا للإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون البلاد، ردا على سياسة إسرائيل تجاه دخول المواطنين الأوكرانيين.
جاء هذا وفق ما صرح به ما السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، في مقابلة مع وكالة أنباء أوكرانية، وأكده لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف أنه يتم النظر في هذه الخطوة بسبب مطالبة إسرائيل للأوكرانيين بإصدار تأشيرة إلكترونية قبل دخول أراضيها.
إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فمن المحتمل أن تؤثر على الحسيديم الذين سيرغبون في القدوم إلى أومان قبل رأس السنة العبرية (روش هاشناه) والذين سيتعين عليهم إصدار تأشيرة مقدما.
الآلاف من الهاسيديم عالقون على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا. الحج التقليدي مهدد بفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2020
أوكرانيا ترسل قوات رديفة إلى الحدود مع بيلاروسيا لمنع دخول الحجاج اليهود
17 سبتمبر 2020, 11:17 GMT
وسنويا يزور الآلاف من الحجاج الحسيديم (طائفة من المتدينين اليهود)، مدينة أومان في أوكرانيا للاحتفال برأس السنة العبرية وزيارة قبر الحاخام ناخمان مؤسس إحدى تيارات الطائفة والذي عاش في الفترة 1772-1810.
ويحتفل اليهود العام الجاري 2022 بعيد رأس السنة العبرية بين 25- 27 سبتمبر/أيلول.
وقال كورنيتشوك: "نحن نصر على أن تكون هناك معاملة بالمثل كاملة. إذا كان الأوكرانيون مطالبين بالحصول على تأشيرة إلكترونية - فسيتعين على الإسرائيليين أيضا الحصول على مثل هذه التأشيرة".
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