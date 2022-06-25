https://arabic.sputniknews.com/20220625/أوكرانيا-تدرس-تعليق-إعفاء-الإسرائيليين-من-التأشيرة-1064200714.html
أوكرانيا تدرس تعليق إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة
أوكرانيا تدرس تعليق إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة
تدرس أوكرانيا تعليقا مؤقتا للإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون البلاد، ردا على سياسة إسرائيل تجاه دخول المواطنين الأوكرانيين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T16:30+0000
2022-06-25T16:30+0000
2022-06-25T16:30+0000
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103571/20/1035712059_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_ef0a22ebdef8435d7a21dfc33732d3f5.jpg
جاء هذا وفق ما صرح به ما السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، في مقابلة مع وكالة أنباء أوكرانية، وأكده لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضاف أنه يتم النظر في هذه الخطوة بسبب مطالبة إسرائيل للأوكرانيين بإصدار تأشيرة إلكترونية قبل دخول أراضيها.إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فمن المحتمل أن تؤثر على الحسيديم الذين سيرغبون في القدوم إلى أومان قبل رأس السنة العبرية (روش هاشناه) والذين سيتعين عليهم إصدار تأشيرة مقدما.وسنويا يزور الآلاف من الحجاج الحسيديم (طائفة من المتدينين اليهود)، مدينة أومان في أوكرانيا للاحتفال برأس السنة العبرية وزيارة قبر الحاخام ناخمان مؤسس إحدى تيارات الطائفة والذي عاش في الفترة 1772-1810.ويحتفل اليهود العام الجاري 2022 بعيد رأس السنة العبرية بين 25- 27 سبتمبر/أيلول.وقال كورنيتشوك: "نحن نصر على أن تكون هناك معاملة بالمثل كاملة. إذا كان الأوكرانيون مطالبين بالحصول على تأشيرة إلكترونية - فسيتعين على الإسرائيليين أيضا الحصول على مثل هذه التأشيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20200917/الآلاف-من-الحجاج-اليهود-عالقون-على-الحدود-بين-أوكرانيا-وبيلاروسيا-والسبب-كورونا--1046571775.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103571/20/1035712059_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_bcea7de74900c53ddea4fa739b15cb5f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أوكرانيا تدرس تعليق إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة
تابعنا عبر
تدرس أوكرانيا تعليقا مؤقتا للإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون البلاد، ردا على سياسة إسرائيل تجاه دخول المواطنين الأوكرانيين.
جاء هذا وفق ما صرح به ما السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، في مقابلة مع وكالة أنباء أوكرانية، وأكده لصحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية.
وأضاف أنه يتم النظر في هذه الخطوة بسبب مطالبة إسرائيل للأوكرانيين بإصدار تأشيرة إلكترونية قبل دخول أراضيها.
إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فمن المحتمل أن تؤثر على الحسيديم الذين سيرغبون في القدوم إلى أومان قبل رأس السنة العبرية (روش هاشناه) والذين سيتعين عليهم إصدار تأشيرة مقدما.
17 سبتمبر 2020, 11:17 GMT
وسنويا يزور الآلاف من الحجاج الحسيديم
(طائفة من المتدينين اليهود)، مدينة أومان في أوكرانيا للاحتفال برأس السنة العبرية وزيارة قبر الحاخام ناخمان مؤسس إحدى تيارات الطائفة والذي عاش في الفترة 1772-1810.
ويحتفل اليهود العام الجاري 2022 بعيد رأس السنة العبرية بين 25- 27 سبتمبر/أيلول.
وقال كورنيتشوك: "نحن نصر على أن تكون هناك معاملة بالمثل كاملة. إذا كان الأوكرانيون مطالبين بالحصول على تأشيرة إلكترونية - فسيتعين على الإسرائيليين أيضا الحصول على مثل هذه التأشيرة".