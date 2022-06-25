https://arabic.sputniknews.com/20220625/أوكرانيا-تدرس-تعليق-إعفاء-الإسرائيليين-من-التأشيرة-1064200714.html

أوكرانيا تدرس تعليق إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة

أوكرانيا تدرس تعليق إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة

تدرس أوكرانيا تعليقا مؤقتا للإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون البلاد، ردا على سياسة إسرائيل تجاه دخول المواطنين الأوكرانيين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T16:30+0000

2022-06-25T16:30+0000

2022-06-25T16:30+0000

أخبار أوكرانيا

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103571/20/1035712059_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_ef0a22ebdef8435d7a21dfc33732d3f5.jpg

جاء هذا وفق ما صرح به ما السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، في مقابلة مع وكالة أنباء أوكرانية، وأكده لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضاف أنه يتم النظر في هذه الخطوة بسبب مطالبة إسرائيل للأوكرانيين بإصدار تأشيرة إلكترونية قبل دخول أراضيها.إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فمن المحتمل أن تؤثر على الحسيديم الذين سيرغبون في القدوم إلى أومان قبل رأس السنة العبرية (روش هاشناه) والذين سيتعين عليهم إصدار تأشيرة مقدما.وسنويا يزور الآلاف من الحجاج الحسيديم (طائفة من المتدينين اليهود)، مدينة أومان في أوكرانيا للاحتفال برأس السنة العبرية وزيارة قبر الحاخام ناخمان مؤسس إحدى تيارات الطائفة والذي عاش في الفترة 1772-1810.ويحتفل اليهود العام الجاري 2022 بعيد رأس السنة العبرية بين 25- 27 سبتمبر/أيلول.وقال كورنيتشوك: "نحن نصر على أن تكون هناك معاملة بالمثل كاملة. إذا كان الأوكرانيون مطالبين بالحصول على تأشيرة إلكترونية - فسيتعين على الإسرائيليين أيضا الحصول على مثل هذه التأشيرة".

https://arabic.sputniknews.com/20200917/الآلاف-من-الحجاج-اليهود-عالقون-على-الحدود-بين-أوكرانيا-وبيلاروسيا-والسبب-كورونا--1046571775.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم