إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على أحد شوارع رام الله... صور
© AFP 2022 / -الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة
© AFP 2022 / -
قررت بلدية رام الله الفلسطينية إطلاق اسم الإعلامية شيرين أبو عاقلة، على أحد شوارع المدينة في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة "سوا"، مساء اليوم السبت، أن البلدية أطلقت، رسميا، اسم شيرين أبو عاقلة على أحد شوارع مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعدما أعلنت عن ذلك قبل عدة أيام.
#صور| إطلاق اسم الصحافية الفلسطينية "شيرين أبو عاقلة" على أحد شوارع مدينة رام الله.— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 25, 2022
تصوير: عباس مومني pic.twitter.com/3hlPDr6E41
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير لها، أمس الجمعة، مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنيران القوات الإسرائيلية، وليس بنيران فلسطينية طائشة كما زعمت إسرائيل في وقت سابق.
ونقلت وكالة "عمون" عن المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، رافينا شمدساني، يوم الجمعة، قولها بأن المفوضية خلصت إلى أن "استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مايو/ أيار الماضي جاء بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي".
נציבות זכויות האדם של האו"ם תפרסם תחקיר: "ישראל הרגה את שירין אבו עאקלה"https://t.co/WJLBmSBRbL@itamareichner pic.twitter.com/UG6HyPBI4u— ynet עדכוני (@ynetalerts) June 24, 2022
جاءت تصريحات شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف، أوضحت فيها أن "جميع المعلومات التي جمعناها بما في ذلك معلومات من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني، تؤكد حقيقة أن الطلقات التي اغتالت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الاحتلال الإسرائيلي وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".
وفي وقت سابق، رفضت السلطة الفلسطينية، "تسليم المقذوف الذي قتلت به الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، إلى إسرائيل".
وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، في تصريح مع قناة الجزيرة: "إنه لا يجوز تسليم إسرائيل المقذوف الذي قتلت به شيرين أبو عاقلة لأنها المسؤولة عن القتل".
وكانت قناة "الجزيرة" القطرية أجرت تحقيقا وقالت إنه كشف أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة انطلقت من بندقية طراز ((M4، وأن الرصاصة وهي من عيار 5.56 ملّم (القناة القطرية نشرت صورتها) تستخدمها القوات الإسرائيلية وهي من النوع الخارق للدروع.
דובר צה"ל בתגובה להצהרת האו"ם על מותה של שירין אבו עאקלה: "איפה הקליע? תחקיר צה"ל קובע כי העיתונאית לא נורתה במכוון"— חדשות 13 (@newsisrael13) June 24, 2022
לכל הפרטים - https://t.co/cmJowb1a8p@MoriahAsraf pic.twitter.com/XUEQkbmHiE
وأوضحت القناة وفق نتائج تحقيقها التي قالت إنه استند إلى آراء خبراء عسكريين أن "تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها".
وعلق الجيش الإسرائيلي، على تحقيق "الجزيرة". وقال الجيش: "في أعقاب التحقيقات التي عُرضت في الأيام الأخيرة بطريقة منحازة - عرض الجيش الإسرائيلي مجددا على الفلسطينيين نقل الرصاصة التي أطلقت على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة