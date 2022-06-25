https://arabic.sputniknews.com/20220625/إعلام-بضائع-تركيا-وشركاتها-ستدخل-السعودية-دون-انتظار-وعروض-ضخمة-للاستثمار-1064179922.html
إعلام: بضائع تركيا وشركاتها ستدخل السعودية دون انتظار وعروض ضخمة للاستثمار
إعلام: بضائع تركيا وشركاتها ستدخل السعودية دون انتظار وعروض ضخمة للاستثمار
أفادت وسائل إعلام بأن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لتركيا، جعلت الخلافات التجارية الناجمة عن التوترات بين السعودية وتركيا تقترب من... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T08:52+0000
2022-06-25T08:52+0000
2022-06-25T08:52+0000
أخبار تركيا اليوم
السعودية
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وذكر موقع "I24" نقلا عن وسائل إعلام تركية، أنه اعتباراً من أمس الجمعة "تقرر دخول البضائع التركية إلى السعودية دون انتظار في الجمارك"، وذلك بعد مقاطعة غير معلنة في الربع الأخير من العام الماضي.وأضاف أنه "سيتم إصدار التأشيرات التجارية على الفور، فيما ستختفي مشكلة عدم قبول الشركات التركية في المناقصات على الأراضي السعودية".وكشف أن "السعودية قدمت عروضا للجانب التركي، منها الذهاب لاستثمارات مشتركة في دولة ثالثة، والسماح للشركات التركية بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية بقيمة 3.3 تريليونات دولار".وأشار إلى أنه من المتوقع أن "يتجاوز حجم التجارة الذي انخفض بسبب الخلافات السياسية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل".يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الأخيرة لتركيا على بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/ماذا-فعل-التناطح-التركي-السعودي-بماذا-سيعود-الصلح-بينهما-على-المنطقة-1064166595.html
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أخبار تركيا اليوم, السعودية
إعلام: بضائع تركيا وشركاتها ستدخل السعودية دون انتظار وعروض ضخمة للاستثمار
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أفادت وسائل إعلام بأن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لتركيا، جعلت الخلافات التجارية الناجمة عن التوترات بين السعودية وتركيا تقترب من نهايتها.
وذكر موقع "I24" نقلا عن وسائل إعلام تركية
، أنه اعتباراً من أمس الجمعة "تقرر دخول البضائع التركية إلى السعودية دون انتظار في الجمارك"، وذلك بعد مقاطعة غير معلنة في الربع الأخير من العام الماضي.
وأضاف أنه "سيتم إصدار التأشيرات التجارية على الفور، فيما ستختفي مشكلة عدم قبول الشركات التركية في المناقصات على الأراضي السعودية".
وكشف أن "السعودية قدمت عروضا للجانب التركي، منها الذهاب لاستثمارات مشتركة في دولة ثالثة، والسماح للشركات التركية بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية بقيمة 3.3 تريليونات دولار".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن "يتجاوز حجم التجارة الذي انخفض بسبب الخلافات السياسية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل".
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
، خلال زيارته الأخيرة لتركيا على بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.