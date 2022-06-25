https://arabic.sputniknews.com/20220625/إعلام-مسؤولون-كبار-يخشون-استهداف-إسرائيليين-أيضا-في-مصر-والأردن-1064189160.html
إعلام: مسؤولون كبار يخشون استهداف إسرائيليين أيضا في مصر والأردن
إعلام: مسؤولون كبار يخشون استهداف إسرائيليين أيضا في مصر والأردن
حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أنه إذا أصبحت إيران "يائسة"، فإنها قد تحاول مهاجمة إسرائيليين في بلدان أخرى، غير تركيا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:57+0000
2022-06-25T11:57+0000
2022-06-25T11:57+0000
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وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن القناة الـ 13، أن المسؤولين عبروا عن مخاوفهم من سفر الإسرائيليين إلى الإمارات والبحرين والأردن ومصر.وأوضح المسؤولون أن بعض الخلايا "الإيرانية" غادرت تركيا، على ما يبدو نتيجة للجهود التي بذلتها تركيا وإسرائيل لإحباط الهجمات.لكن بعض العملاء ما زالوا يحملون توجيها إيرانيا واضحا لقتل الإسرائيليين، وفقا للقناة.وحذر المسؤولون الذين وصفتهم القناة بأنهم كبار - دون تسميتهم- من أن هناك تهديدات "ملموسة" بأن إيران تحاول تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في إسطنبول في نهاية الأسبوع.وفي وقت سابق، قال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، عن الجنرال هايمان تامير، تأكيده أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/إيران-تصف-اتهامات-وزير-خارجية-إسرائيل-لها-بـالمضحكة-والباطلة-1064141939.html
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إسرائيل, مصر, أخبار الأردن
إعلام: مسؤولون كبار يخشون استهداف إسرائيليين أيضا في مصر والأردن
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حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أنه إذا أصبحت إيران "يائسة"، فإنها قد تحاول مهاجمة إسرائيليين في بلدان أخرى، غير تركيا.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"
، نقلا عن القناة الـ 13، أن المسؤولين عبروا عن مخاوفهم من سفر الإسرائيليين إلى الإمارات والبحرين
والأردن ومصر.
وأوضح المسؤولون أن بعض الخلايا "الإيرانية" غادرت تركيا، على ما يبدو نتيجة للجهود التي بذلتها تركيا وإسرائيل لإحباط الهجمات.
لكن بعض العملاء ما زالوا يحملون توجيها إيرانيا واضحا لقتل الإسرائيليين، وفقا للقناة.
وحذر المسؤولون الذين وصفتهم القناة بأنهم كبار - دون تسميتهم- من أن هناك تهديدات "ملموسة" بأن إيران تحاول تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في إسطنبول في نهاية الأسبوع.
وفي وقت سابق، قال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين
إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، عن الجنرال هايمان تامير، تأكيده أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا
فقط.