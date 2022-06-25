https://arabic.sputniknews.com/20220625/إلغاء-مسيرة-للمثليين-في-العاصمة-النرويجية-بعد-إطلاق-نار-1064178403.html
إلغاء مسيرة للمثليين في العاصمة النرويجية بعد إطلاق نار
إلغاء مسيرة للمثليين في العاصمة النرويجية بعد إطلاق نار
قرر منظمو مسيرة للمثليين في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم السبت، إلغاء الفعالية بناء على نصيحة الشرطة في أعقاب واقعة إطلاق نار. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T08:05+0000
2022-06-25T08:05+0000
2022-06-25T08:06+0000
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سبوتنيك. جاءت توصية الشرطة بإلغاء المسيرة بعد حادث إطلاق نار راح ضحيته شخصان وأصيب نحو 20، فيما كشفت الشرطة أن منفذ الهجوم مواطن نرويجي من أصل إيراني.وصرح المتحدث باسم الشرطة كريستيان هاتلو في مؤتمر صحفي بث على موقع تلفزيون"NRK" إن "المشتبه به مواطن نرويجي من أصل إيراني، وهو متهم بالقتل ومحاولة القتل وتنظيم عمل إرهابي"، مشيرا إلى أن هذه تهم أولية ويمكن تغييرها أثناء التحقيق.وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، "تعتقد الشرطة أن مطلق النار تصرف بمفرده، مشيرا إلى أن "هناك أسبابا للاعتقاد بأننا نتحدث عن جرائم كراهية، هذه إحدى الفرضيات"، وأوضح أن المشتبه به يبلغ من العمر 42 عاما.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إلغاء مسيرة للمثليين في العاصمة النرويجية بعد إطلاق نار
08:05 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 08:06 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
قرر منظمو مسيرة للمثليين في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم السبت، إلغاء الفعالية بناء على نصيحة الشرطة في أعقاب واقعة إطلاق نار.
سبوتنيك
. جاءت توصية الشرطة بإلغاء المسيرة بعد حادث إطلاق نار راح ضحيته شخصان وأصيب نحو 20، فيما كشفت الشرطة أن منفذ الهجوم مواطن نرويجي من أصل إيراني.
وصرح المتحدث باسم الشرطة كريستيان هاتلو في مؤتمر صحفي بث على موقع تلفزيون"NRK" إن "المشتبه به مواطن نرويجي من أصل إيراني، وهو متهم بالقتل ومحاولة القتل وتنظيم عمل إرهابي"، مشيرا إلى أن هذه تهم أولية ويمكن تغييرها أثناء التحقيق.
وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، "تعتقد الشرطة أن مطلق النار تصرف بمفرده
، مشيرا إلى أن "هناك أسبابا للاعتقاد بأننا نتحدث عن جرائم كراهية، هذه إحدى الفرضيات"، وأوضح أن المشتبه به يبلغ من العمر 42 عاما.