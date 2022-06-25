https://arabic.sputniknews.com/20220625/الآثار-الجانبية-لتناول-الدواء-مع-القهوة-1064211189.html

الآثار الجانبية لتناول الدواء مع القهوة

الآثار الجانبية لتناول الدواء مع القهوة

سلطت إحدى الدراسات الجديدة الضوء على مصدر قلق كبير لعشاق القهوة الذين يتناولون أي نوع من الأدوية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T21:28+0000

2022-06-25T21:28+0000

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الصحة

منوعات

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وجدت مراجعة جديدة للدراسات أجرتها مجموعة دولية من الباحثين (بقيادة الباحث الإيطالي في علم الغدد الصماء لويجي بارا) أن تناول القهوة في وقت قريب جدا من تناول الدواء "يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتجنب التفاعل".تتوافق هذه النتيجة مع دراسة أجريت عام 2020 من قبل اثنين من الباحثين في علم الأدوية في إثيوبيا، بحسب eatthis.لكن الدراسة الحالية أصبحت أكثر تحديدا، مما يشير إلى أن "القهوة تؤثر بشكل كبير على الامتصاص والتوزيع والتمثيل الغذائي وإفراز العديد من الأدوية".تقول بورفي باريخ دكتورة في الطب الباطني في ولاية بنسلفانيا إن الكثير من المضاعفات قد تحدث من تناول الدواء مع القهوة.وتضيف: "المسألة الرئيسية هي أن القهوة يمكن أن تضخم تأثيرات أو تؤثر على امتصاص بعض الأدوية الشائعة (..) هذا بدوره يمكن أن يتعارض مع هدفك في الحصول على التأثير الكامل للدواء".بيد أن هناك أدوية بعينها هي الأكثر تأثرا عادة باستهلاك القهوة.1.أدوية الغدة الدرقيةتقول باريخ إن أدوية الغدة الدرقية، على وجه الخصوص، يجب أن تؤخذ على معدة فارغة، ولا يتبعها أي شيء آخر لمدة نصف ساعة على الأقل. هذا حتى يتمكن الجسم من امتصاص عقار الغدة الدرقية.2. أدوية هشاشة العظامإذا كنت تتناول القهوة مع دواء هشاشة العظام "فإنك تقلل الفعالية الكاملة للدواء".3. الجزر المعدي المريئيتعمل أدوية الارتجاع الحمضي بشكل أفضل عندما يتم تناولها أول شيء في الصباح، قبل تناول أي شيء آخر أو شربه.من الجدير أيضا أن تضع في اعتبارك أنه نظرا لاحتواء القهوة على حمض، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة التي تتناول الدواء من أجلها.4. تورم الساقالكافيين بشكل عام يوقف هذا الهرمون الذي يحفزك على الاحتفاظ بالماء، لذلك فهو مدر للبول.هذا يعني أن الكافيين الموجود في القهوة يمكنه زيادة فعالية الأدوية المدرة للبول، مثل تلك المستخدمة في علاج تورم الساقين.5. فشل القلبأيضا، نظرا لخصائص الكافيين المدرة للبول، يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية قصور القلب أن ينتبهوا لشرب القهوة التي تحتوي على الكافيين.6.ضغط الدم المرتفععندما يتم تناولها مع القهوة، قد تتسبب الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أيضا في الشعور بتأثير مدر للبول أكثر شدة.7. أدوية نقص الانتباهإذا كنت تتناول دواء من أجل تشخيص متعلق بفرط النشاط، أو الاندفاع، فإن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن "يرفع كل شيء"، مما يجعل جسمك أقل احتمالية للاستفادة من الدواء.8. أدوية البردبعض أدوية البرد، مثل سودافيد، منبهات. إذا كنت تأمل في الحصول على قيلولة في وقت لاحق من اليوم، فضع في اعتبارك أن شرب القهوة أثناء تناول بعض أدوية البرد قد يجعل من الصعب عليك الراحة.كل هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن هذا المشروب المحبوب. قد ترغب فقط في إنهاء مهلة الدواء حتى لا يكون هناك أي تدخل.

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