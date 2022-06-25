https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأرصاد-اليابانية-للمواطنين-احذروا-ضربة-الشمس-فدرجات-الحرارة-قد-تصل-إلى-39-1064176819.html
الأرصاد اليابانية للمواطنين: احذروا "ضربة الشمس" فدرجات الحرارة قد تصل إلى 39
الأرصاد اليابانية للمواطنين: احذروا "ضربة الشمس" فدرجات الحرارة قد تصل إلى 39
أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، تحذيرًا من إمكانية الإصابة بضربة الشمس في محافظات البلاد الست. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T07:25+0000
2022-06-25T07:25+0000
2022-06-25T07:29+0000
درجات الحرارة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103405/92/1034059288_0:127:3000:1815_1920x0_80_0_0_5cf080f2f1d3a9d0b368845462a8564c.jpg
ووفقا لبيان نشرته الوكالة اليابانية عبر حسابها في موقع تويتر، قالت إنها تتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية على مدار اليوم.وذكرت الوكالة أن موجة الحر في اليابان تحدث عادة في النصف الثاني من يوليو/ تموز، وفي أغسطس/ آب، ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية كحد أقصى اليوم السبت.وينطبق التحذير على محافظات سايتاما وإيباراكي وتوتوري وأويتا وأوكيناوا وجزر أمامي في محافظة كاجوشيما، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة في طوكيو وكيوتو ستصل إلى 34 درجة مئوية، وترتفع إلى 35 درجة في محافظة إيوات، وإلى 36 درجة في فوكوشيما، وتصل إلى 39 درجة في محافظة سايتاما.يُنصح السكان بخلع الأقنعة الطبية في حالة عدم وجود أشخاص في الجوار، والامتناع عن ممارسة الرياضة والخروج بدون ضرورة خاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20190730/مصرع-11-ونقل-5000-للمستشفيات-بسبب-درجات-الحرارة-في-اليابان-1042497667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103405/92/1034059288_206:0:2795:1942_1920x0_80_0_0_4f9f8b13e1d475cb716cc1c87fefdf87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
درجات الحرارة اليوم
الأرصاد اليابانية للمواطنين: احذروا "ضربة الشمس" فدرجات الحرارة قد تصل إلى 39
07:25 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، تحذيرًا من إمكانية الإصابة بضربة الشمس في محافظات البلاد الست.
ووفقا لبيان نشرته الوكالة اليابانية عبر حسابها في موقع تويتر، قالت إنها تتوقع أن ترتفع درجات الحرارة
فوق 35 درجة مئوية على مدار اليوم.
وذكرت الوكالة أن موجة الحر في اليابان تحدث عادة في النصف الثاني من يوليو/ تموز، وفي أغسطس/ آب، ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية كحد أقصى
اليوم السبت.
وينطبق التحذير على محافظات سايتاما وإيباراكي وتوتوري وأويتا وأوكيناوا وجزر أمامي في محافظة كاجوشيما، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة في طوكيو وكيوتو ستصل إلى 34 درجة مئوية، وترتفع إلى 35 درجة في محافظة إيوات، وإلى 36 درجة في فوكوشيما، وتصل إلى 39 درجة في محافظة سايتاما.
ومن المتوقع أيضًا ارتفاع درجات الحرارة في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، لتصل إلى 33 درجة مئوية.
يُنصح السكان بخلع الأقنعة الطبية في حالة عدم وجود أشخاص في الجوار، والامتناع عن ممارسة الرياضة والخروج بدون ضرورة خاصة.