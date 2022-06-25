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https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأرصاد-اليابانية-للمواطنين-احذروا-ضربة-الشمس-فدرجات-الحرارة-قد-تصل-إلى-39-1064176819.html
الأرصاد اليابانية للمواطنين: احذروا "ضربة الشمس" فدرجات الحرارة قد تصل إلى 39
الأرصاد اليابانية للمواطنين: احذروا "ضربة الشمس" فدرجات الحرارة قد تصل إلى 39
أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، تحذيرًا من إمكانية الإصابة بضربة الشمس في محافظات البلاد الست. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T07:25+0000
2022-06-25T07:29+0000
درجات الحرارة اليوم
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ووفقا لبيان نشرته الوكالة اليابانية عبر حسابها في موقع تويتر، قالت إنها تتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية على مدار اليوم.وذكرت الوكالة أن موجة الحر في اليابان تحدث عادة في النصف الثاني من يوليو/ تموز، وفي أغسطس/ آب، ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية كحد أقصى اليوم السبت.وينطبق التحذير على محافظات سايتاما وإيباراكي وتوتوري وأويتا وأوكيناوا وجزر أمامي في محافظة كاجوشيما، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة في طوكيو وكيوتو ستصل إلى 34 درجة مئوية، وترتفع إلى 35 درجة في محافظة إيوات، وإلى 36 درجة في فوكوشيما، وتصل إلى 39 درجة في محافظة سايتاما.يُنصح السكان بخلع الأقنعة الطبية في حالة عدم وجود أشخاص في الجوار، والامتناع عن ممارسة الرياضة والخروج بدون ضرورة خاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20190730/مصرع-11-ونقل-5000-للمستشفيات-بسبب-درجات-الحرارة-في-اليابان-1042497667.html
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درجات الحرارة اليوم

الأرصاد اليابانية للمواطنين: احذروا "ضربة الشمس" فدرجات الحرارة قد تصل إلى 39

07:25 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 25.06.2022)
© AP Photo / Koji Sasaharaارتفاع غير مسبق لدرجات الحرارة في طوكيو، اليابان 23 يوليو/ تموز 2018
ارتفاع غير مسبق لدرجات الحرارة في طوكيو، اليابان 23 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
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أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، تحذيرًا من إمكانية الإصابة بضربة الشمس في محافظات البلاد الست.
ووفقا لبيان نشرته الوكالة اليابانية عبر حسابها في موقع تويتر، قالت إنها تتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية على مدار اليوم.
وذكرت الوكالة أن موجة الحر في اليابان تحدث عادة في النصف الثاني من يوليو/ تموز، وفي أغسطس/ آب، ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية كحد أقصى اليوم السبت.
وينطبق التحذير على محافظات سايتاما وإيباراكي وتوتوري وأويتا وأوكيناوا وجزر أمامي في محافظة كاجوشيما، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2019
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30 يوليو 2019, 08:46 GMT
ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة في طوكيو وكيوتو ستصل إلى 34 درجة مئوية، وترتفع إلى 35 درجة في محافظة إيوات، وإلى 36 درجة في فوكوشيما، وتصل إلى 39 درجة في محافظة سايتاما.

ومن المتوقع أيضًا ارتفاع درجات الحرارة في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، لتصل إلى 33 درجة مئوية.

يُنصح السكان بخلع الأقنعة الطبية في حالة عدم وجود أشخاص في الجوار، والامتناع عن ممارسة الرياضة والخروج بدون ضرورة خاصة.
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