https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأرض-على-موعد-مع-ظاهرة-فلكية-مخيفة--1064188467.html
الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مخيفة
الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مخيفة
صرح علماء فلك أن كويكبا ضخما ينتظر أن يمر على مسافة قريبة من الأرض هذا الأسبوع. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:48+0000
2022-06-25T11:48+0000
2022-06-25T11:48+0000
علوم
كويكب
الأرض
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ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن العلماء أشاروا إلى أن الكويكب، الذي أطلق عليه اسم "2022 إم كيو"، يتحرك بسرعة 12 كيلومترا في الثانية، موضحين أنه سيتحطم في مدار كوكبنا.ونقلت الصحيفة عن علماء في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قولهم إن "أي جسم في الفضاء الخارجي يزيد طوله عن 100 متر، سيكون قادرا على خلق قوة مدمرة أكثر بعشر مرات مقارنة بتلك الناجمة عن الانفجارات البركانية".وبحسب العلماء، فإن "2022 إم كيو" سيقترب بمسافة 1.79 مليون ميل من الأرض يوم السابع والعشرين من يونيو/حزيران، علما أن التقديرات تشير إلى أن قطره يتراوح بين 230 إلى 525 قدما.ويأتي الكشف عن مرور الكويكب "2022 إم كيو" بعد شهر من مرور الكويكب "أي إكس 2013"، والذي بلغ قطره 440 قدما، وطار على بعد 3.92 مليون ميل فوقنا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/كوكب-مختبئ-في-أعماق-الأرض-يدور-بشكل-مختلف-فيديو--1062255877.html
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علوم, كويكب, الأرض
الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مخيفة
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صرح علماء فلك أن كويكبا ضخما ينتظر أن يمر على مسافة قريبة من الأرض هذا الأسبوع.
ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن العلماء أشاروا إلى أن الكويكب، الذي أطلق عليه اسم "2022 إم كيو"، يتحرك بسرعة 12 كيلومترا في الثانية، موضحين أنه سيتحطم في مدار كوكبنا.
ونقلت الصحيفة
عن علماء في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قولهم إن "أي جسم في الفضاء الخارجي يزيد طوله عن 100 متر، سيكون قادرا على خلق قوة مدمرة أكثر بعشر مرات مقارنة بتلك الناجمة عن الانفجارات البركانية".
وبحسب العلماء، فإن "2022 إم كيو" سيقترب بمسافة 1.79 مليون ميل من الأرض يوم السابع والعشرين من يونيو/حزيران، علما أن التقديرات تشير إلى أن قطره يتراوح بين 230 إلى 525 قدما.
ويأتي الكشف عن مرور الكويكب "2022 إم كيو" بعد شهر من مرور الكويكب "أي إكس 2013"، والذي بلغ قطره 440 قدما، وطار على بعد 3.92 مليون ميل فوقنا.