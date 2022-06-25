https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأمم-المتحدة-تحذر-نصف-البشر-أكثر-عرضة-للوفاة-بـ15-ضعفا-عن-الآخرين-بسبب-آثار-المناخ-فيديو-1064183622.html
الأمم المتحدة تحذر: نصف البشر أكثر عرضة للوفاة بـ15 ضعفا عن الآخرين بسبب آثار المناخ... فيديو
الأمم المتحدة تحذر: نصف البشر أكثر عرضة للوفاة بـ15 ضعفا عن الآخرين بسبب آثار المناخ... فيديو
حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن قرابة نصف البشر معرضون لتأثيرات ناتجة عن تغير المناخ، تزيد من فرص وفاتهم. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T10:24+0000
2022-06-25T10:24+0000
2022-06-25T10:24+0000
أخبار المناخ في العالم
الامم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603944_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8443cd3011014bcb19539d29522c3625.jpg
ووفقا لبيان نشرته الأمم المتحدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "ما يقرب من نصف البشر موجودون بالفعل في منطقة مهدّدة بخطر المناخ".وأكدت أن هذه النسبة (نصف البشر)، هم أكثر عرضة للوفاة بـ15 ضعفا عن الآخرين بسبب آثار المناخ كالحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف".وأكدت أن "نحو ثلثي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية موجودة في المنازل الخاصة"، مشيرة إلى أن "قطاعات الطاقة والغذاء والنقل تسهم بنحو 20% من الانبعاثات الناتجة عن أنماط حياتنا".وقالت: "يمكننا إحداث الفرق من خلال الكهرباء التي نستخدمها والغذاء الذي نتناوله والطريقة التي نسافر بها".ولهذا أكدت على ضرورة الالتزام بهده النصائح العشر، قائلة: "وفروا الطاقة في منازلكم، اعتادوا بدائل السيارات، تناولوا المزيد من الخضروات، أعيدوا التفكير في سفركم، قللوا هدركم للطعام، أعيدوا استخدام ما لديكم، غيّروا مصدر الطاقة في منازلكم، استخدموا المركبات الكهربائية، اختاروا منتجات صديقة للبيئة، تحدثوا عن الأزمة وأكدوا على خطورتها واطلبوا من غيركم أن يكون على وعي بها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603944_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8b43d8114d7978269417f16e26a492a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المناخ في العالم, الامم المتحدة
الأمم المتحدة تحذر: نصف البشر أكثر عرضة للوفاة بـ15 ضعفا عن الآخرين بسبب آثار المناخ... فيديو
تابعنا عبر
حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن قرابة نصف البشر معرضون لتأثيرات ناتجة عن تغير المناخ، تزيد من فرص وفاتهم.
ووفقا لبيان نشرته الأمم المتحدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "ما يقرب من نصف البشر
موجودون بالفعل في منطقة مهدّدة بخطر المناخ".
وأكدت أن هذه النسبة (نصف البشر)، هم أكثر عرضة للوفاة بـ15 ضعفا عن الآخرين بسبب آثار المناخ كالحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف".
وعبر موقعها، نشرت المنظمة الدولية عددا من النصائح للحد من التغيرات المناخية على كوكب الأرض، قائلة: "اشرعوا بعشرة إجراءات مؤثرة"، لافتة إلى أن "أنماط حياتنا لها تأثير عميق على كوكبنا، واختياراتنا مهمة".
وأكدت أن "نحو ثلثي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية موجودة في المنازل الخاصة"، مشيرة إلى أن "قطاعات الطاقة والغذاء والنقل تسهم بنحو 20% من الانبعاثات الناتجة عن أنماط حياتنا".
وقالت: "يمكننا إحداث الفرق من خلال الكهرباء التي
نستخدمها والغذاء الذي نتناوله والطريقة التي نسافر بها".
ولهذا أكدت على ضرورة الالتزام بهده النصائح العشر، قائلة: "وفروا الطاقة في منازلكم، اعتادوا بدائل السيارات، تناولوا المزيد من الخضروات، أعيدوا التفكير في سفركم، قللوا هدركم للطعام، أعيدوا استخدام ما لديكم، غيّروا مصدر الطاقة في منازلكم، استخدموا المركبات الكهربائية، اختاروا منتجات صديقة للبيئة، تحدثوا عن الأزمة
وأكدوا على خطورتها واطلبوا من غيركم أن يكون على وعي بها".