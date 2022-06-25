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https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأونروا-نواجه-عجزا-في-التمويل-يزيد-على-100-مليون-دولار-1064176249.html
الأونروا: نواجه عجزا في التمويل يزيد على 100 مليون دولار
الأونروا: نواجه عجزا في التمويل يزيد على 100 مليون دولار
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تواجه حاليا عجزا في التمويل يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لعام 2022. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T06:40+0000
2022-06-25T06:45+0000
الأونروا
مساعدات
منظمة الأمم المتحدة
اللاجئين
أخبار فلسطين اليوم
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قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إن "هذا النقص يتسق مع الفرق في التمويل الذي تواجهه الوكالة كل عام منذ قرابة عقد من الزمن. وقد تمكنت الوكالة حتى الآن من المضي قدما من خلال عدد من تدابير التقشف ومراقبة التكاليف، لكن اليوم لم يعد من الممكن استمرار ذلك"، مبينا أن "هناك القليل جدا لخفضه من تكلفتنا دون، في الواقع، خفض خدماتنا".وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا لم يتم سد الفجوة التمويلية في الشهرين المقبلين، فإن توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، أو الحصول على الرعاية الصحية الأولية لقرابة مليوني شخص، أو المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة لأفقر لاجئي فلسطين قد تكون في خطر شديد، قائلا "لقد دخلنا منطقة خطر".وأضاف أنه "لا ينبغي أن يكون التعب خيارا، واللامبالاة حيال هذا، أود أن أقول، على نفس المنوال"، مشيرا إلى أن إيجاد حل للمشكلة المالية المزمنة للوكالة يتطلب إرادة سياسية لمطابقة دعم التفويض بموارد كافية، "من المتوقع أن نقدم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية لواحدة من أكثر المجتمعات عوزا في المنطقة. لكننا نمول مثل المنظمات غير الحكومية لأننا نعتمد كليا على التبرعات".وبحسب الأونروا يعيش 86 بالمئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/المفوض-العام-للأونروا-86-بالمئة-من-اللاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-تحت-خط-الفقر-1063700968.html
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الأونروا, مساعدات, منظمة الأمم المتحدة, اللاجئين, أخبار فلسطين اليوم

الأونروا: نواجه عجزا في التمويل يزيد على 100 مليون دولار

06:40 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 06:45 GMT 25.06.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021
نزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تواجه حاليا عجزا في التمويل يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لعام 2022.
قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إن "هذا النقص يتسق مع الفرق في التمويل الذي تواجهه الوكالة كل عام منذ قرابة عقد من الزمن. وقد تمكنت الوكالة حتى الآن من المضي قدما من خلال عدد من تدابير التقشف ومراقبة التكاليف، لكن اليوم لم يعد من الممكن استمرار ذلك"، مبينا أن "هناك القليل جدا لخفضه من تكلفتنا دون، في الواقع، خفض خدماتنا".
وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا لم يتم سد الفجوة التمويلية في الشهرين المقبلين، فإن توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، أو الحصول على الرعاية الصحية الأولية لقرابة مليوني شخص، أو المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة لأفقر لاجئي فلسطين قد تكون في خطر شديد، قائلا "لقد دخلنا منطقة خطر".
وقال لازاريني إن "هذا ليس هو الوقت المناسب لإدارة ظهرنا لبعض أنجح قصص التنمية البشرية في الشرق الأوسط. وهذا لا يمكن إلا أن يغذي المزيد من اليأس والشعور بالتخلي عن واحدة من أكثر المجتمعات عوزا في المنطقة في وقت ثمة جمود في الأفق السياسي، وأزمة اقتصادية غير مسبوقة وصراعات متعددة".
المفوض العام للأونروا: الفجوة التمويلية تبلغ 100 مليون دولار و86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
المفوض العام للأونروا: 86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر
16 يونيو, 10:48 GMT
وأضاف أنه "لا ينبغي أن يكون التعب خيارا، واللامبالاة حيال هذا، أود أن أقول، على نفس المنوال"، مشيرا إلى أن إيجاد حل للمشكلة المالية المزمنة للوكالة يتطلب إرادة سياسية لمطابقة دعم التفويض بموارد كافية، "من المتوقع أن نقدم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية لواحدة من أكثر المجتمعات عوزا في المنطقة. لكننا نمول مثل المنظمات غير الحكومية لأننا نعتمد كليا على التبرعات".
وبحسب الأونروا يعيش 86 بالمئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.
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