https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأونروا-نواجه-عجزا-في-التمويل-يزيد-على-100-مليون-دولار-1064176249.html

الأونروا: نواجه عجزا في التمويل يزيد على 100 مليون دولار

الأونروا: نواجه عجزا في التمويل يزيد على 100 مليون دولار

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تواجه حاليا عجزا في التمويل يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لعام 2022. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T06:40+0000

2022-06-25T06:40+0000

2022-06-25T06:45+0000

الأونروا

مساعدات

منظمة الأمم المتحدة

اللاجئين

أخبار فلسطين اليوم

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قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إن "هذا النقص يتسق مع الفرق في التمويل الذي تواجهه الوكالة كل عام منذ قرابة عقد من الزمن. وقد تمكنت الوكالة حتى الآن من المضي قدما من خلال عدد من تدابير التقشف ومراقبة التكاليف، لكن اليوم لم يعد من الممكن استمرار ذلك"، مبينا أن "هناك القليل جدا لخفضه من تكلفتنا دون، في الواقع، خفض خدماتنا".وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا لم يتم سد الفجوة التمويلية في الشهرين المقبلين، فإن توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، أو الحصول على الرعاية الصحية الأولية لقرابة مليوني شخص، أو المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة لأفقر لاجئي فلسطين قد تكون في خطر شديد، قائلا "لقد دخلنا منطقة خطر".وأضاف أنه "لا ينبغي أن يكون التعب خيارا، واللامبالاة حيال هذا، أود أن أقول، على نفس المنوال"، مشيرا إلى أن إيجاد حل للمشكلة المالية المزمنة للوكالة يتطلب إرادة سياسية لمطابقة دعم التفويض بموارد كافية، "من المتوقع أن نقدم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية لواحدة من أكثر المجتمعات عوزا في المنطقة. لكننا نمول مثل المنظمات غير الحكومية لأننا نعتمد كليا على التبرعات".وبحسب الأونروا يعيش 86 بالمئة من لاجئي فلسطين في لبنان تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفال لاجئي فلسطين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/المفوض-العام-للأونروا-86-بالمئة-من-اللاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-تحت-خط-الفقر-1063700968.html

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الأونروا, مساعدات, منظمة الأمم المتحدة, اللاجئين, أخبار فلسطين اليوم