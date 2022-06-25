https://arabic.sputniknews.com/20220625/البريطانيون-يقارنون-زيلينسكي-بـطفح-جلدي-مزعج-1064177484.html
البريطانيون يقارنون زيلينسكي بـ"طفح جلدي مزعج"
البريطانيون يقارنون زيلينسكي بـ"طفح جلدي مزعج"
رد قراء الصحيفة البريطانية "ديلي ميل" على خطاب فلاديمير زيلينسكي في مهرجان غلاستونبري للموسيقى في إنجلترا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T07:38+0000
2022-06-25T07:38+0000
2022-06-25T07:38+0000
فلاديمير زيلينسكي
بريطانيا
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عُرضت رسالة فيديو من زيلينسكي على زوار المهرجان في اليوم السابق لأداء إحدى المجموعات.شعر المستخدمون البريطانيون بالغضب من العرض غير المناسب لخطاب زيلينسكي.قال المستخدم مالكولوم2: "اعتقدت أن غلاستونبري كان حدثًا موسيقيًا، وليس مكانًا للقاء فاشل مع كوميدي".كتب دافيد: ""من الآن فصاعدًا، لن تتمكن حتى من الذهاب إلى مهرجان موسيقي للابتعاد عن بث زيلينسكي".قال تيري مادي: "هذا الرجل يحتاج إلى القيام بشيء ما، يبدو أنه يظهر في كل مكان، يرجو ويتنبأ. إنه أمر مزعج حقًا".واحتجت غلوبال تاي "أريد أن أذهب إلى حفل موسيقي للاستماع إلى الموسيقى وألا أتعرض للدعاية الضخمة".وأكدت بي أر "لماذا يوجد سياسة في المهرجان؟ هناك وقت ومكان لمثل هذه الأشياء".قال غاريث د: "هذا الرجل ليس لديه ملابس أخرى؟ إنه يرتدي بدلة المشارك في القتال، لكنه لم يشارك في أي معارك".
بريطانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير زيلينسكي, بريطانيا
البريطانيون يقارنون زيلينسكي بـ"طفح جلدي مزعج"
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رد قراء الصحيفة البريطانية "ديلي ميل" على خطاب فلاديمير زيلينسكي في مهرجان غلاستونبري للموسيقى في إنجلترا.
عُرضت رسالة فيديو من زيلينسكي على زوار المهرجان في اليوم السابق لأداء إحدى المجموعات.
قال المستخدم مالكولوم2: "اعتقدت أن غلاستونبري كان حدثًا موسيقيًا، وليس مكانًا للقاء فاشل مع كوميدي".
كتب دافيد: ""من الآن فصاعدًا، لن تتمكن حتى من الذهاب إلى مهرجان موسيقي للابتعاد عن بث زيلينسكي".
قال تيري مادي: "هذا الرجل يحتاج إلى القيام بشيء ما، يبدو أنه يظهر في كل مكان، يرجو ويتنبأ. إنه أمر مزعج حقًا".
واحتجت غلوبال تاي "أريد أن أذهب إلى حفل موسيقي للاستماع إلى الموسيقى وألا أتعرض للدعاية الضخمة".
وقال ديفيد إيان: "إنه مثل طفح جلدي مزعج يظهر في كل مكان. بصفتي دافع ضرائب بريطانيًا، أشعر بالغضب لأن الضرائب ستذهب إلى الأسلحة لدعم صراع يستطيع زيلينسكي إنهاءه".
وأكدت بي أر "لماذا يوجد سياسة في المهرجان؟ هناك وقت ومكان لمثل هذه الأشياء".
قال غاريث د: "هذا الرجل ليس لديه ملابس أخرى؟ إنه يرتدي بدلة المشارك في القتال، لكنه لم يشارك في أي معارك".
وأضاف بول بوت: "الأشخاص الذين يخاطبهم لا يستطيعون العثور على أوكرانيا في الخريطة".