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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220625/التدمير-الذاتي-نظام-الدفاع-الجوي-الأوكراني-بوك-يصيب-نفسه-فيديو-1064174544.html
التدمير الذاتي... نظام الدفاع الجوي الأوكراني "بوك" يصيب نفسه... فيديو
التدمير الذاتي... نظام الدفاع الجوي الأوكراني "بوك" يصيب نفسه... فيديو
تظهر اللقطات إطلاق صاروخ "بوك" الذي استدار بعد ذلك ودمر طاقم الدفاع الجوي. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T04:53+0000
2022-06-25T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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يمكن تفسير ما يحدث بتقادم أسلحة الصواريخ. تم إنتاج منظومات "بوك" في الاتحاد السوفيتي، وانتهت فترة صلاحيتها منذ أكثر من 15 عامًا.تضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى استخدام أنظمة قديمة، منذ أن وصلت أنظمة الدفاع الجوي الغربية إلى الخطوط الأمامية بتأخير كبير ودمرت القوات الروسية العديد منها في مرحلة التخزين والنقل، حسب موقع توب كور.وفي الوقت نفسه، في 22 يونيو/حزيران، دمرت القوات المسلحة الروسية خمسة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومجمع "بوك" والعديد من الأسلحة الأخرى. ونُفذت الضربات في مناطق سيدوروفو وكوراخوفو وفيرخنايا كامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة ميروبولي في مقاطعة سومي.في الوقت نفسه، لا تترك الأسلحة الروسية أي فرصة تقريبًا للقوات المسلحة الأوكرانية.وفقًا لوزارة الدفاع، فإن نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1 "سولنتسبيك" يدمر جميع القوى العاملة والمعدات على مساحة تبلغ حوالي 200 متر مربع. ومن المستحيل الهروب منها. لذلك، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية عملية البحث عن هذه المنظومة.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

التدمير الذاتي... نظام الدفاع الجوي الأوكراني "بوك" يصيب نفسه... فيديو

04:53 GMT 25.06.2022
© Sputnik . VLADIMER ASTAPKOBETCH / الذهاب إلى بنك الصورصواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . VLADIMER ASTAPKOBETCH
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تظهر اللقطات إطلاق صاروخ "بوك" الذي استدار بعد ذلك ودمر طاقم الدفاع الجوي.
يمكن تفسير ما يحدث بتقادم أسلحة الصواريخ. تم إنتاج منظومات "بوك" في الاتحاد السوفيتي، وانتهت فترة صلاحيتها منذ أكثر من 15 عامًا.
تضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى استخدام أنظمة قديمة، منذ أن وصلت أنظمة الدفاع الجوي الغربية إلى الخطوط الأمامية بتأخير كبير ودمرت القوات الروسية العديد منها في مرحلة التخزين والنقل، حسب موقع توب كور.
وفي الوقت نفسه، في 22 يونيو/حزيران، دمرت القوات المسلحة الروسية خمسة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومجمع "بوك" والعديد من الأسلحة الأخرى. ونُفذت الضربات في مناطق سيدوروفو وكوراخوفو وفيرخنايا كامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة ميروبولي في مقاطعة سومي.
في الوقت نفسه، لا تترك الأسلحة الروسية أي فرصة تقريبًا للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفقًا لوزارة الدفاع، فإن نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1 "سولنتسبيك" يدمر جميع القوى العاملة والمعدات على مساحة تبلغ حوالي 200 متر مربع. ومن المستحيل الهروب منها. لذلك، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية عملية البحث عن هذه المنظومة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:56 GMT
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