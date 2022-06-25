https://arabic.sputniknews.com/20220625/الجيش-المالي-مقتل-61-إرهابيا-في-شرق-البلاد-قرب-الحدود-مع-بوركينا-فاسو-1064173699.html
الجيش المالي: مقتل 61 إرهابيا في شرق البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو
الجيش المالي: مقتل 61 إرهابيا في شرق البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو
أعلن الجيش المالي القضاء على 61 على إرهابيا خلال عدة هجمات عسكرية ضد قواعد للجماعات المسلحة في شرق البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T03:05+0000
2022-06-25T03:05+0000
2022-06-25T03:05+0000
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743240_0:82:3347:1966_1920x0_80_0_0_2c454347a91c653041c95e98408f73ba.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان "إن الهجمات العسكرية، التي تأتي في إطار خطة "ماليكو" وعملية "كيليتيغي" نتج عنها تحييد 59 جهاديا بمن فيهم مسؤولون: جبريل سانجاري، حميدو باري، أبو يوسف المعروف باسم بود أوشدجو، إمام حسن ديكو ومختار ديكو من جنسية؛ وتحييد كذلك إرهابيين اثنين من المراقبين[ من الجواسيس] كذلك دمرت 7 مركبات.وفي إطار دعم السكان قام الجيش المالي بنقل 177 طناً من الطعام إلى سكان فارابوغو، وكذلك رافق الجيش 150 شاحنة مدنية طوال طريق غاو-لابيزانغا، ووزع الجيش أيضا 10 أطنان من الطعام على سكان مدينة دياللاساغو، وساعد في نقل 50 طناً من الطعام لصالح سكان موندورو.ودعت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية إلى يقظة السكان الذين تظل الأولوية هي حمايتهم وتوفير أمنهم، وذلك وفقًا لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر مايو الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.وأعلنت الحكومة المالية بوقت سابق عن مقتل ما لا يقل عن 132 مدنيا خلال عدة هجمات استهدفت ليلة 18/19 يونيو عدة قرى وسط البلاد على مقربة من الحدود مع بوركينا فاسو.وتواجه مالي ووسط الساحل منذ أشهر سلسلة من المجازر في حق مدنيين تنسب إلى جهاديين.وتعرف مالي منذ عام 2012، حركات تمرد انفصالية وهجمات جهادية وأعمال عنف طائفية خلفت الآلاف من القتلى ونزوح مئات الآلاف.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/السعودية-تدين-الهجوم-الإرهابي-على-مدينة-سايتينغا-في-بوركينا-فاسو-1063631907.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743240_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_50001c06ca4d2905bac3c14ed6190f60.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو
الجيش المالي: مقتل 61 إرهابيا في شرق البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو
تابعنا عبر
أعلن الجيش المالي القضاء على 61 على إرهابيا خلال عدة هجمات عسكرية ضد قواعد للجماعات المسلحة في شرق البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان "إن الهجمات العسكرية، التي تأتي في إطار خطة "ماليكو" وعملية "كيليتيغي" نتج عنها تحييد 59 جهاديا بمن فيهم مسؤولون: جبريل سانجاري، حميدو باري، أبو يوسف المعروف باسم بود أوشدجو، إمام حسن ديكو ومختار ديكو من جنسية؛ وتحييد كذلك إرهابيين اثنين من المراقبين[ من الجواسيس] كذلك دمرت 7 مركبات.
وفي إطار دعم السكان قام الجيش المالي بنقل 177 طناً من الطعام إلى سكان فارابوغو، وكذلك رافق الجيش 150 شاحنة مدنية طوال طريق غاو-لابيزانغا، ووزع الجيش أيضا 10 أطنان من الطعام على سكان مدينة دياللاساغو، وساعد في نقل 50 طناً من الطعام لصالح سكان موندورو.
ودعت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية إلى يقظة السكان الذين تظل الأولوية هي حمايتهم وتوفير أمنهم، وذلك وفقًا لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو
خلال شهر مايو الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.
وأعلنت الحكومة المالية بوقت سابق عن مقتل ما لا يقل عن 132 مدنيا خلال عدة هجمات استهدفت ليلة 18/19 يونيو عدة قرى وسط البلاد على مقربة من الحدود مع بوركينا فاسو.
وتواجه مالي ووسط الساحل منذ أشهر سلسلة من المجازر في حق مدنيين تنسب إلى جهاديين.
وتعرف مالي منذ عام 2012، حركات تمرد انفصالية
وهجمات جهادية وأعمال عنف طائفية خلفت الآلاف من القتلى ونزوح مئات الآلاف.