https://arabic.sputniknews.com/20220625/الجيش-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بخرق-الهدنة-الأممية-وإسقاط-9-من-جنوده-بين-قتيل-ومصاب-1064200569.html
الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بخرق الهدنة الأممية وإسقاط 9 من جنوده بين قتيل ومصاب
الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بخرق الهدنة الأممية وإسقاط 9 من جنوده بين قتيل ومصاب
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، مقتل وإصابة 9 من جنوده إثر عمليات استهداف اتهمت جماعة "أنصار الله" بتنفيذها خلال 48 ساعة، في... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T16:30+0000
2022-06-25T16:30+0000
2022-06-25T16:30+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، إن "الحوثيين ارتكبوا اليومين الماضيين (الخميس والجمعة)، 115 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب، في ظل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار الشامل".وأضاف أن "الخروقات تنوعت بين محاولة تسلل مجاميع من الحوثيين باتجاه مواقع عسكرية شمال غربي مأرب، واستهداف مواقع بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل اثنين من قوات الجيش وإصابة 7 آخرين".وذكر أن "الحوثيين نشروا طائرات استطلاعية مسيّرة، واستحدثوا تحصينات واستقدموا تعزيزات بشرية وعتاداً قتالياً بينها دبابات إلى مختلف الجبهات وفي مقدمها جبهات غرب مأرب وبعض جبهات محور تعز".ووفقاً للجيش اليمني، "ارتكب الحوثيون 1707 خروقات للهدنة، خلال 23 يوماً، في جبهات محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة".وفي الثاني من حزيران/يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب/أغسطس المقبل، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الجيش-اليمني-يعلن-صد-هجوم-لجماعة-أنصار-الله-في-محافظة-تعز-1064016184.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بخرق الهدنة الأممية وإسقاط 9 من جنوده بين قتيل ومصاب
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، مقتل وإصابة 9 من جنوده إثر عمليات استهداف اتهمت جماعة "أنصار الله" بتنفيذها خلال 48 ساعة، في ظل هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.
القاهرة– سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، إن "الحوثيين ارتكبوا اليومين الماضيين (الخميس والجمعة)، 115 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب، في ظل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار الشامل".
وأضاف أن "الخروقات
تنوعت بين محاولة تسلل مجاميع من الحوثيين باتجاه مواقع عسكرية شمال غربي مأرب، واستهداف مواقع بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل اثنين من قوات الجيش وإصابة 7 آخرين".
وذكر أن "الحوثيين نشروا طائرات استطلاعية مسيّرة، واستحدثوا تحصينات واستقدموا تعزيزات بشرية
وعتاداً قتالياً بينها دبابات إلى مختلف الجبهات وفي مقدمها جبهات غرب مأرب وبعض جبهات محور تعز".
ووفقاً للجيش اليمني، "ارتكب الحوثيون 1707 خروقات للهدنة، خلال 23 يوماً، في جبهات محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة".
وفي الثاني من حزيران/يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب/أغسطس المقبل، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.
وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية
الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.