https://arabic.sputniknews.com/20220625/الحرس-الثوري-الإيراني-يقدم-رئيس-جهاز-الاستخبارات-الجديد-صورة-1064197538.html

الحرس الثوري الإيراني يقدم رئيس جهاز الاستخبارات الجديد... صورة

الحرس الثوري الإيراني يقدم رئيس جهاز الاستخبارات الجديد... صورة

قدم الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، العميد محمد كاظمي، الذي تم تعييه الأسبوع الماضي، رئيسا جديدا لجهاز المخابرات التابع له خلفا لحسين طائب. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T15:41+0000

2022-06-25T15:41+0000

2022-06-25T15:41+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأنه "أقيم حفل تكريم وتقديم رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بحضور الجنرال حسين سلامي ومجموعة من قادة ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني ومجتمع المخابرات في البلاد".وأضافت أنه "تم تقديم العميد الركن محمد كاظمي في هذا الحفل بصفته نائب القائد العام ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني".وأشاد كاظمي، "بالجهود المخلصة والقيمة لسلفه حسين طائب في قيادة جهاز المخابرات على مدار الساعة في الـ 13 عاما الماضية"، مشيرا إلى "ردع الأمن القومي والاستخبارات للبلاد ومكافحة التسلل والتجسس والتعامل مع فساد الاقتصاد".وأعلنت إيران، الخميس الماضي، إقالة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حجة الإسلام حسين طائب، وذلك بعد سلسلة من الاغتيالات والحوادث المريبة التي طالت ضباطا في الحرس الثوري، أو عاملين في المجال النووي.وحسب وكالة "تسنيم"، قال الناطق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، في بيان إن "القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي عين اللواء محمد كاظمي رئيسا جديدا لدائرة الاستخبارات".وأضاف أن "الرئيس الجديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري لديه خبرة كبيرة في مجالي الأمن والاستخبارات"، متابعا: "الرئيس السابق للجهاز حسين طائب، تم تعيينه مستشارا للقائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي".تأتي هذه الإقالة بعد سلسلة عمليات اغتيال في الآونة الأخيرة طالت مسؤولين في الحرس الثوري وعلماء نوويين، ويعتقد البعض أن الإقالة ناجمة عن فشل الحرس في مواجهة هذه الاغتيالات المنسوبة إلى إسرائيل.وكان اسم حسين طائب قد ذكر الأسبوع الماضي في تقارير إعلامية إسرائيلية، قالت إنه المسؤول عن التخطيط لاستهداف الإسرائيليين في تركيا التي جرى إحباطها حتى الآن، مشيرة إلى تعالي الأصوات داخل إيران لإقالته بسبب الفشل المتكرر له داخليا وخارجيا.يذكر أن حسين طائب البالغ من العمر (59 عاما) كان قد تولى مهمة قيادة استخبارات الحرس الثوري الإيراني عام 2009.

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