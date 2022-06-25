https://arabic.sputniknews.com/20220625/الخارجية-الكويتية-تصدر-قرارات-بنقل-63-سفيرا-1064175823.html

الخارجية الكويتية تصدر قرارات بنقل 63 سفيرا

الخارجية الكويتية تصدر قرارات بنقل 63 سفيرا

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها قررت نقل 63 دبلوماسيا من مختلف أنحاء العالم. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار الكويت اليوم

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ووفقا لبيان وزارة الخارجية الكويتية، الذي نشرته جريدة القبس، أوضحت أن وزير الخارجية أحمد الناصر، أصدر مراسيم بنقل 63 من رؤساء البعثات الدبلوماسية.ولفتت إلى أن 35 منهم، صدر لهم قرار بالنقل إلى دول أخرى، و28 نص قرارهم على عودتهم إلى ديوان عام الوزارة.وعن أبرز من تم نقلهم أشار البيان إلى سفراء الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا وإيطاليا وتركيا وسويسرا وروسيا والصين واليابان.وقد تضمنت القرارات كذلك نقل سفراء لدى دول عربية، منها الإمارات وقطر ومصر ولبنان والعراق وتونس.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/إعلام-توجه-كويتي-بإعفاء-كل-السفراء-الذين-أمضوا-15-عاما-في-مناصبهم-1061538047.html

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أخبار الكويت اليوم