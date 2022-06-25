https://arabic.sputniknews.com/20220625/الخارجية-الكويتية-تصدر-قرارات-بنقل-63-سفيرا-1064175823.html
الخارجية الكويتية تصدر قرارات بنقل 63 سفيرا
الخارجية الكويتية تصدر قرارات بنقل 63 سفيرا
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها قررت نقل 63 دبلوماسيا من مختلف أنحاء العالم. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T06:51+0000
2022-06-25T06:51+0000
2022-06-25T06:53+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لبيان وزارة الخارجية الكويتية، الذي نشرته جريدة القبس، أوضحت أن وزير الخارجية أحمد الناصر، أصدر مراسيم بنقل 63 من رؤساء البعثات الدبلوماسية.ولفتت إلى أن 35 منهم، صدر لهم قرار بالنقل إلى دول أخرى، و28 نص قرارهم على عودتهم إلى ديوان عام الوزارة.وعن أبرز من تم نقلهم أشار البيان إلى سفراء الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا وإيطاليا وتركيا وسويسرا وروسيا والصين واليابان.وقد تضمنت القرارات كذلك نقل سفراء لدى دول عربية، منها الإمارات وقطر ومصر ولبنان والعراق وتونس.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/إعلام-توجه-كويتي-بإعفاء-كل-السفراء-الذين-أمضوا-15-عاما-في-مناصبهم-1061538047.html
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أخبار الكويت اليوم
الخارجية الكويتية تصدر قرارات بنقل 63 سفيرا
06:51 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 06:53 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها قررت نقل 63 دبلوماسيا من مختلف أنحاء العالم.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية الكويتية، الذي نشرته جريدة القبس
، أوضحت أن وزير الخارجية أحمد الناصر، أصدر مراسيم بنقل 63 من رؤساء البعثات الدبلوماسية.
ولفتت إلى أن 35 منهم، صدر لهم قرار بالنقل إلى دول أخرى، و28 نص قرارهم على عودتهم إلى ديوان عام الوزارة.
وذكر البيان أن قرارات النقل عرضها وزير الخارجية على مجلس الوزراء الكويتي، ووافق عليها.
وعن أبرز من تم نقلهم أشار البيان إلى سفراء الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا وإيطاليا وتركيا وسويسرا وروسيا والصين واليابان.
وقد تضمنت القرارات كذلك نقل سفراء لدى دول عربية، منها الإمارات
وقطر ومصر ولبنان والعراق وتونس.