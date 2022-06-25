https://arabic.sputniknews.com/20220625/الخطوط-الجوية-السعودية-تستهدف-توطين-4-آلاف-وظيفة-1064191861.html
الخطوط الجوية السعودية تستهدف توطين 4 آلاف وظيفة
الخطوط الجوية السعودية تستهدف توطين 4 آلاف وظيفة
أعلنت مجموعة الخطوط السعودية، اليوم السبت، أنها قررت توطين أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية في قطاع الطيران. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T13:06+0000
2022-06-25T13:06+0000
2022-06-25T13:07+0000
العالم العربي
السعودية
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ونقلت صحيفة "صدى" عن الخطوط السعودية قولها بأنها تولي اهتماما كبيرا لتوطين الوظائف، من أجل مواكبة التطوير الكبير الذي يشهده قطاع الطيران.في السياق ذاته، صرح إبراهيم بن عبد الرحمن، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بأن المجموعة أكملت توطين عدد من الوظائف المستهدفة في القرار بنسبة 100%.وأوضح عبد الرحمن أن نسبة توطين مهنة مساعد قائد الطائرة في شركة الخطوط السعودية بلغت 100% منذ العام 2020، كما بلغت نسبة توطين مهنة قائد الطائرة 85%.وفي وقت سابق، دعا خبير في الموارد البشرية في السعودية إلى ضرورة توطين بعض الوظائف في المملكة، لافتا إلى "ضرورة توطين وظائف السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في القطاع الخاص".وتابع: "الشخص الذي لا يلتزم سيواجه الكثير من العقوبات (...) هناك برامج تحفيزية مثل برامج دعم الرواتب 50% وبرامج التدريب وبرامج التوصيل وبرامج رعاية وحضانة الأطفال بالنسبة للسيدات وبرامج دعم التنقل من مدينة لمدينة".وأكد المختص في الموارد البشرية أن "كل هذه الأشياء وضعتها الوزارة لمن يلتزم ووضعت سقفا معينا 5 آلاف ريال كراتب لمن يشغل الوظيفة ويستفيد من هذه البرامج السابقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
الخطوط الجوية السعودية تستهدف توطين 4 آلاف وظيفة
13:06 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 13:07 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت مجموعة الخطوط السعودية، اليوم السبت، أنها قررت توطين أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية في قطاع الطيران.
ونقلت صحيفة "صدى
" عن الخطوط السعودية قولها بأنها تولي اهتماما كبيرا لتوطين الوظائف، من أجل مواكبة التطوير الكبير الذي يشهده قطاع الطيران.
في السياق ذاته، صرح إبراهيم بن عبد الرحمن، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بأن المجموعة أكملت توطين عدد من الوظائف المستهدفة في القرار بنسبة 100%.
وأوضح عبد الرحمن أن نسبة توطين مهنة مساعد
قائد الطائرة في شركة الخطوط السعودية بلغت 100% منذ العام 2020، كما بلغت نسبة توطين مهنة قائد الطائرة 85%.
وفي وقت سابق، دعا خبير في الموارد البشرية في السعودية إلى ضرورة توطين بعض الوظائف في المملكة، لافتا إلى "ضرورة توطين وظائف السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في القطاع الخاص".
وتابع: "الشخص الذي لا يلتزم سيواجه الكثير من العقوبات (...) هناك برامج تحفيزية مثل برامج دعم الرواتب 50% وبرامج التدريب وبرامج التوصيل وبرامج رعاية وحضانة الأطفال بالنسبة للسيدات وبرامج دعم التنقل من مدينة لمدينة".
وأكد المختص في الموارد البشرية أن "كل هذه الأشياء وضعتها الوزارة لمن يلتزم ووضعت سقفا معينا 5 آلاف ريال كراتب لمن يشغل الوظيفة ويستفيد من هذه البرامج السابقة".