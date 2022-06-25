عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-21-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1064181123.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية
الدفاع الجوي الروسي يدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T09:28+0000
2022-06-25T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062886595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db4156872bdd03607396f186f97c3ab7.jpg
وقالت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 21 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق: بوباسنا، وكابيتانوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، وأندريفكا، وبارفينكوفو، وبولشييه بروخودي، وفيليكا كاميشفاكا، وفيربوفكا، ودونيتسك، ودولجينكا، وإيزيوم، ومالايا بروخودي، ومالايا كاميشيفاخا، وأولكوفاتكا، وتشيرفوني شاختور في منطقة خاركوف، وبياتيكاتكا في منطقة دنيبروبتروفسك، وبوبروفي كوت، ومالايا سيدمينوخا، ومولوديجنوي في منطقة خيرسون وبالقرب من جزيرة زمييني".بالإضافة إلى ذلك، اعترض الدفاع الجوي الروسي صاروخ توتشكا-أو في منطقة خيرسون و16 مقذوفا من راجمات في جمهورية دونيتسك ومنطقة جزيرة زمييني خلال الـ24 الساعة الماضية.كما أكدت أن القوات الجوية الروسية هاجمت مصنع "ميغاتكس" وحيّدت ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين. وأن القوات المسلحة الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 284 مقاطعة ومخزنين للذخيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062886595_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0c5341f1efc41344cc1f2c90a840115f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية

09:28 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 21 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق: بوباسنا، وكابيتانوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، وأندريفكا، وبارفينكوفو، وبولشييه بروخودي، وفيليكا كاميشفاكا، وفيربوفكا، ودونيتسك، ودولجينكا، وإيزيوم، ومالايا بروخودي، ومالايا كاميشيفاخا، وأولكوفاتكا، وتشيرفوني شاختور في منطقة خاركوف، وبياتيكاتكا في منطقة دنيبروبتروفسك، وبوبروفي كوت، ومالايا سيدمينوخا، ومولوديجنوي في منطقة خيرسون وبالقرب من جزيرة زمييني".
بالإضافة إلى ذلك، اعترض الدفاع الجوي الروسي صاروخ توتشكا-أو في منطقة خيرسون و16 مقذوفا من راجمات في جمهورية دونيتسك ومنطقة جزيرة زمييني خلال الـ24 الساعة الماضية.
كما أكدت أن القوات الجوية الروسية هاجمت مصنع "ميغاتكس" وحيّدت ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين. وأن القوات المسلحة الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 284 مقاطعة ومخزنين للذخيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала