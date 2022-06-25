https://arabic.sputniknews.com/20220625/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-21-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1064181123.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية
الدفاع الجوي الروسي يدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T09:28+0000
2022-06-25T09:28+0000
2022-06-25T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 21 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق: بوباسنا، وكابيتانوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، وأندريفكا، وبارفينكوفو، وبولشييه بروخودي، وفيليكا كاميشفاكا، وفيربوفكا، ودونيتسك، ودولجينكا، وإيزيوم، ومالايا بروخودي، ومالايا كاميشيفاخا، وأولكوفاتكا، وتشيرفوني شاختور في منطقة خاركوف، وبياتيكاتكا في منطقة دنيبروبتروفسك، وبوبروفي كوت، ومالايا سيدمينوخا، ومولوديجنوي في منطقة خيرسون وبالقرب من جزيرة زمييني".بالإضافة إلى ذلك، اعترض الدفاع الجوي الروسي صاروخ توتشكا-أو في منطقة خيرسون و16 مقذوفا من راجمات في جمهورية دونيتسك ومنطقة جزيرة زمييني خلال الـ24 الساعة الماضية.كما أكدت أن القوات الجوية الروسية هاجمت مصنع "ميغاتكس" وحيّدت ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين. وأن القوات المسلحة الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 284 مقاطعة ومخزنين للذخيرة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 21 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق: بوباسنا، وكابيتانوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، وأندريفكا، وبارفينكوفو، وبولشييه بروخودي، وفيليكا كاميشفاكا، وفيربوفكا، ودونيتسك، ودولجينكا، وإيزيوم، ومالايا بروخودي، ومالايا كاميشيفاخا، وأولكوفاتكا، وتشيرفوني شاختور في منطقة خاركوف، وبياتيكاتكا في منطقة دنيبروبتروفسك، وبوبروفي كوت، ومالايا سيدمينوخا، ومولوديجنوي في منطقة خيرسون وبالقرب من جزيرة زمييني".
بالإضافة إلى ذلك، اعترض الدفاع الجوي الروسي صاروخ توتشكا-أو في منطقة خيرسون و16 مقذوفا من راجمات في جمهورية دونيتسك ومنطقة جزيرة زمييني خلال الـ24 الساعة الماضية.
كما أكدت أن القوات الجوية الروسية هاجمت مصنع "ميغاتكس" وحيّدت ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين. وأن القوات المسلحة الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 284 مقاطعة ومخزنين للذخيرة.