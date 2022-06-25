عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تجهز-مستودعات-الأسلحة-داخل-منشآت-مدنية-في-نيكولاييف-1064208655.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مستودعات الأسلحة داخل منشآت مدنية في نيكولاييف
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مستودعات الأسلحة داخل منشآت مدنية في نيكولاييف
قال الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية أقامت مستودعات أسلحة في روضة أطفال ونقطة طبية ونادي في... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T20:21+0000
2022-06-25T20:21+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1063255453_0:184:2942:1839_1920x0_80_0_0_8315d324a1883a41b43adaf6ba2f2055.jpg
وأضاف ميزينتسيف: "في نيكولاييف، قام النازيون الجدد بتجهيز مستودعات بالأسلحة والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مباني روضة أطفال ونقطة للدعم الطبي الخاص ونادي، ووضعوا بنادق مدفعية من عيار كبير في مناطق ذات كثافة سكانية عالية".وفقًا لميزينتسيف، تم منع السكان المحليين من مغادرة شققهم، ويتم قمع جميع محاولات المواطنين للإخلاء إلى مناطق آمنة بشدة.وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتتلقى أوكرانيا دعما عسكريا وماديا من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بمليارات الدولارات، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، التي أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها لن تتوقف حتى تحقق جميع أهدافها التي وضعتها موسكو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1063255453_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_609de2d3d3c4baf5aa19732db88ea128.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مستودعات الأسلحة داخل منشآت مدنية في نيكولاييف

20:21 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Maxim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية
مدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Maxim Zakharov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية أقامت مستودعات أسلحة في روضة أطفال ونقطة طبية ونادي في مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا.
وأضاف ميزينتسيف: "في نيكولاييف، قام النازيون الجدد بتجهيز مستودعات بالأسلحة والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مباني روضة أطفال ونقطة للدعم الطبي الخاص ونادي، ووضعوا بنادق مدفعية من عيار كبير في مناطق ذات كثافة سكانية عالية".
وفقًا لميزينتسيف، تم منع السكان المحليين من مغادرة شققهم، ويتم قمع جميع محاولات المواطنين للإخلاء إلى مناطق آمنة بشدة.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتتلقى أوكرانيا دعما عسكريا وماديا من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بمليارات الدولارات، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، التي أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها لن تتوقف حتى تحقق جميع أهدافها التي وضعتها موسكو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала