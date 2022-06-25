https://arabic.sputniknews.com/20220625/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تجهز-مستودعات-الأسلحة-داخل-منشآت-مدنية-في-نيكولاييف-1064208655.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مستودعات الأسلحة داخل منشآت مدنية في نيكولاييف
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مستودعات الأسلحة داخل منشآت مدنية في نيكولاييف
قال الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية أقامت مستودعات أسلحة في روضة أطفال ونقطة طبية ونادي في... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T20:21+0000
2022-06-25T20:21+0000
2022-06-25T20:21+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأضاف ميزينتسيف: "في نيكولاييف، قام النازيون الجدد بتجهيز مستودعات بالأسلحة والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مباني روضة أطفال ونقطة للدعم الطبي الخاص ونادي، ووضعوا بنادق مدفعية من عيار كبير في مناطق ذات كثافة سكانية عالية".وفقًا لميزينتسيف، تم منع السكان المحليين من مغادرة شققهم، ويتم قمع جميع محاولات المواطنين للإخلاء إلى مناطق آمنة بشدة.وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتتلقى أوكرانيا دعما عسكريا وماديا من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بمليارات الدولارات، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، التي أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها لن تتوقف حتى تحقق جميع أهدافها التي وضعتها موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مستودعات الأسلحة داخل منشآت مدنية في نيكولاييف
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قال الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية أقامت مستودعات أسلحة في روضة أطفال ونقطة طبية ونادي في مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا.
وأضاف ميزينتسيف: "في نيكولاييف، قام النازيون الجدد بتجهيز مستودعات بالأسلحة والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مباني روضة أطفال ونقطة للدعم الطبي الخاص ونادي، ووضعوا بنادق مدفعية من عيار كبير في مناطق ذات كثافة سكانية عالية".
وفقًا لميزينتسيف، تم منع السكان المحليين من مغادرة شققهم، ويتم قمع جميع محاولات المواطنين للإخلاء إلى مناطق آمنة بشدة.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتتلقى أوكرانيا دعما عسكريا وماديا من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بمليارات الدولارات، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، التي أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها لن تتوقف حتى تحقق جميع أهدافها التي وضعتها موسكو.