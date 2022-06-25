https://arabic.sputniknews.com/20220625/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-سيفيرودونيتسك-وعدة-مدن-محورية-في-دونباس-بالكامل-1064202870.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكامل
الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وبدعم من القوات المسلحة الروسية، حررت كل من مدن سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T17:30+0000
2022-06-25T17:30+0000
2022-06-25T18:03+0000
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
رصد عسكري
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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت: "قامت الوحدات العسكرية التابعة جمهورية لوغانسك الشعبية، وبدعم من القوات الروسية بقيادة الجنرال سيرغي سوروفيكين، ونتيجة لعمليات هجومية ناجحة، بتحرير مدينتي سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي، وبلدات فورونوفو، وسيروتينو، التابعة لأراضي الجمهورية".وأردف كوناشينكوف: "وهكذا، تم إحباط محاولة العدو لتحويل المنطقة الصناعية لمصنع آزوت إلى مركز مقاومة محصن، وحالياً، أراضي هذا المصنع تسيطر عليها الوحدات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".وتستمر العمليات العسكرية في إقليم دونباس، حيث قال الضابط في القوات المسلحة لجمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت في 25 حزيران/يونيو، إن "القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية الحليفة تقاتل داخل المناطق السكنية في مدينة ليسيتشانسك".وأوضح ماروتشكو: "دخلت الكتائب الشعبية مع القوات الروسية الحليفة مدينة ليسيتشانسك، والآن القتال يدور بالفعل داخل هذه المناطق".وأردف ماروتشكو: "في الوقت الحالي، تم تحرير المنجم الواقع على أراضي مدينة ليسيتشانسك، ودخلت وحداتنا أيضًا ما يسمى مصنع الجيلاتين".
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روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكامل
17:30 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 18:03 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وبدعم من القوات المسلحة الروسية، حررت كل من مدن سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي وفورونوفو وسيروتينو بالكامل".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت: "قامت الوحدات العسكرية التابعة جمهورية لوغانسك الشعبية، وبدعم من القوات الروسية بقيادة الجنرال سيرغي سوروفيكين، ونتيجة لعمليات هجومية ناجحة، بتحرير مدينتي سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي، وبلدات فورونوفو، وسيروتينو، التابعة لأراضي الجمهورية".
وأردف كوناشينكوف: "وهكذا، تم إحباط محاولة العدو لتحويل المنطقة الصناعية لمصنع آزوت إلى مركز مقاومة محصن، وحالياً، أراضي هذا المصنع تسيطر عليها الوحدات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف: "مع تحرير سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي، أصبحت كامل أراضي الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي دونيتس داخل حدود جمهورية لوغانسك الشعبية تحت سيطرتها الكاملة"
وتستمر العمليات العسكرية في إقليم دونباس، حيث قال الضابط في القوات المسلحة لجمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت في 25 حزيران/يونيو، إن "القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية الحليفة تقاتل داخل المناطق السكنية في مدينة ليسيتشانسك".
وأوضح ماروتشكو
: "دخلت الكتائب الشعبية مع القوات الروسية الحليفة مدينة ليسيتشانسك، والآن القتال يدور بالفعل داخل هذه المناطق".
وأردف ماروتشكو: "في الوقت الحالي، تم تحرير المنجم الواقع على أراضي مدينة ليسيتشانسك، ودخلت وحداتنا أيضًا ما يسمى مصنع الجيلاتين".