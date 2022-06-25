https://arabic.sputniknews.com/20220625/الدولار-يواصل-ارتفاعه-أمام-الجنيه-السوداني-1064195535.html
الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه السوداني
الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه السوداني
واصلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الجنيه السوداني في البنوك التجارية والسوق السوداء على السواء. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T14:48+0000
2022-06-25T14:48+0000
2022-06-25T14:48+0000
اقتصاد
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وحقق سعر الدولار أمام الجنيه السوداني زيادة قدرها 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية.ووصل سعر الشراء للدولار في المصارف 567 جنيها بينما تجاوز سعر البيع 571 جنيها.أما في السوق السوداء فقد وصل متوسط سعر الدولار 568 جنيها، حسبما ذكرت الصحيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/ما-سر-الغموض-حول-استثمارات-الإمارات-في-السودان-هل-تسعى-للتواجد-على-البحر-الأحمر-1064170559.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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اقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه السوداني
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واصلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الجنيه السوداني في البنوك التجارية والسوق السوداء على السواء.
وحقق سعر الدولار أمام الجنيه السوداني زيادة قدرها 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، حسبما ذكرت
صحيفة "الانتباهة" السودانية.
ووصل سعر الشراء للدولار في المصارف
567 جنيها بينما تجاوز سعر البيع 571 جنيها.
أما في السوق السوداء
فقد وصل متوسط سعر الدولار 568 جنيها، حسبما ذكرت الصحيفة.