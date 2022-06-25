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الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل أمير قطر في الاتحادية ويبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل أمير قطر في الاتحادية ويبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T10:52+0000
2022-06-25T10:52+0000
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وصرحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في قصر الاتحادية لمباحثات مرتقبة تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات.وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، على فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل بمطار القاهرة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يحل ضيفاً كريماً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين".وصرح راضي أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة "عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأعلن الديوان الأميري القطري، في وقت سابق، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.وقال الديوان القطري في بيان، إن "الشيخ تميم غادر عصر اليوم مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد في جمهورية رواندا الصديقة".
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أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل أمير قطر في الاتحادية ويبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

10:52 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / -
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وصرحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في قصر الاتحادية لمباحثات مرتقبة تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، على فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل بمطار القاهرة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يحل ضيفاً كريماً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين".
وصرح راضي أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة "عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وأعلن الديوان الأميري القطري، في وقت سابق، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.
وقال الديوان القطري في بيان، إن "الشيخ تميم غادر عصر اليوم مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد في جمهورية رواندا الصديقة".
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