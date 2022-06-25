https://arabic.sputniknews.com/20220625/الرئيس-الصيني-يزور-هونغ-كونغ-احتفالا-بذكرى-عودتها-إلى-الوطن-الأم-1064174160.html
الرئيس الصيني يزور هونغ كونغ احتفالا بذكرى عودتها إلى الوطن الأم
الرئيس الصيني يزور هونغ كونغ احتفالا بذكرى عودتها إلى الوطن الأم
ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، اليوم السبت، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر حفلا في هونغ كونغ للاحتفال بمرور 25 عاما على تسليم المدينة إلى الصين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T04:24+0000
2022-06-25T04:24+0000
2022-06-25T04:24+0000
الصين
هونج كونج
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وقالت شينخوا أن "الرئيس شي جين بينغ سيحضر اجتماعا للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم".وأضافت: "سيحضر شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، حفل تنصيب حكومة الولاية السادسة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".يشار إلى أنَّ زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للمدينة كانت في عام 2017 لحضور أداء اليمين الدستورية لزعيمة المدينة كاري لام ومن المعتاد أن يسافر القادة الصينيون إلى هونغ كونغ في تواريخ الذكرى السنوية الرئيسية للتسليم.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/حكومة-هونغ-كونغ-الجديدة-تضم-4-مسؤولين-بارزين-خاضعين-للعقوبات-الأمريكية-1063846458.html
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الصين, هونج كونج
الرئيس الصيني يزور هونغ كونغ احتفالا بذكرى عودتها إلى الوطن الأم
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ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، اليوم السبت، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر حفلا في هونغ كونغ للاحتفال بمرور 25 عاما على تسليم المدينة إلى الصين.
وقالت شينخوا أن "الرئيس شي جين بينغ سيحضر اجتماعا للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم".
وأضافت: "سيحضر شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، حفل تنصيب حكومة الولاية السادسة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".
يشار إلى أنَّ زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للمدينة كانت في عام 2017 لحضور أداء اليمين الدستورية لزعيمة المدينة كاري لام ومن المعتاد أن يسافر القادة الصينيون إلى هونغ كونغ في تواريخ الذكرى السنوية الرئيسية للتسليم.