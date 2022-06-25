https://arabic.sputniknews.com/20220625/الرئيس-العراقي-يندد-بالاعتداء-على-حقل-غاز-كومورو-1064201299.html
الرئيس العراقي "يندد" بالاعتداء على حقل غاز كومورو
الرئيس العراقي "يندد" بالاعتداء على حقل غاز كومورو
أدان الرئيس العراقي برهم صالح الاعتداء الصاروخي الذي استهدف حقل كورمور الغازي شمالي العراق. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T16:50+0000
2022-06-25T16:50+0000
2022-06-25T16:50+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونشر صالح تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، جاء فيها: "الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور وغيرها من المناطق هو استهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد الوطني".وأضاف صالح: "لا خيار لنا إلا أن نقف بحزم ضد هذه المحاولات الإجرامية الآثمة، وعلى جميع القوى الوطنية التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة وسيادة القانون".وأفاد مصدر أمني عراقي، يوم أمس الجمعة، بتعرض محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في إقليم كردستان، لهجوم صاروخي.ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، قوله إن "محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرض لجهوم صاروخي بالكاتيوشا".وأضاف أنه لم يعرف حتى الآن حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم، كما لم يفصح المصدر عن مزيد من التفاصيل.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
الرئيس العراقي "يندد" بالاعتداء على حقل غاز كومورو
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أدان الرئيس العراقي برهم صالح الاعتداء الصاروخي الذي استهدف حقل كورمور الغازي شمالي العراق.
ونشر صالح تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، جاء فيها: "الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور وغيرها من المناطق هو استهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد الوطني".
وأضاف صالح: "لا خيار لنا إلا أن نقف بحزم ضد هذه المحاولات الإجرامية الآثمة، وعلى جميع القوى الوطنية التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة وسيادة القانون".
وأفاد مصدر أمني عراقي، يوم أمس الجمعة، بتعرض محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في إقليم كردستان، لهجوم صاروخي.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن المصدر، قوله إن "محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرض لجهوم صاروخي بالكاتيوشا".
وأضاف أنه لم يعرف حتى الآن حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم، كما لم يفصح المصدر عن مزيد من التفاصيل.