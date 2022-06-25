https://arabic.sputniknews.com/20220625/الروبوتات-لتعويض-الانخفاض-السكاني-في-دولة-آسيوية--1064181549.html
الروبوتات لتعويض الانخفاض السكاني في دولة آسيوية
الروبوتات لتعويض الانخفاض السكاني في دولة آسيوية
تستعد كوريا الجنوبية لاتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة مشكلة شيخوخة المجتمع في ظل انخفاض خطير في نسبة الشباب في سنّ العمل بين سكانها، بسبب تراجع معدل الولادات. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T09:36+0000
2022-06-25T09:36+0000
2022-06-25T09:36+0000
العالم
كوريا الجنوبية
شيخوخة
روبوتات
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ووفقا لوكالة "يونهاب" الرسمية، فقد شدّد نائب وزير المالية بانغ كي-سون، على بذل الحكومة قصارى جهدها لإبطاء وتيرة الانخفاض في عدد السكان، من خلال تقديم المزيد من الحوافز للزواج والولادة ورعاية الأطفال.وقال المسؤول ذاته: "سنجعل التغيّرات الديموغرافية فرصة للتطور من خلال تعزيز الصناعات الواعدة في المجتمعات المسنّة، مثل الروبوتات".كما تسعى الحكومة إلى توسيع مشاركة الأجانب في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة. لتعويض النقص السكاني.وأصبح مجتمع كوريا الجنوبية في عداد المجتمعات المسنّة مع حلول العام 2017. حيث تجاوزت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 14 بالمئة من إجمالي السكان.ومن المتوقع أن تصبح كوريا الجنوبية مجتمعا مسنّا للغاية في العام 2025، حيث من المتوقع أن تتجاوز نسبة كبار السن 20 بالمئة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية, شيخوخة, روبوتات
الروبوتات لتعويض الانخفاض السكاني في دولة آسيوية
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تستعد كوريا الجنوبية لاتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة مشكلة شيخوخة المجتمع في ظل انخفاض خطير في نسبة الشباب في سنّ العمل بين سكانها، بسبب تراجع معدل الولادات.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الرسمية، فقد شدّد نائب وزير المالية بانغ كي-سون، على بذل الحكومة قصارى جهدها لإبطاء وتيرة الانخفاض في عدد السكان، من خلال تقديم المزيد من الحوافز للزواج والولادة ورعاية الأطفال.
وقال المسؤول ذاته: "سنجعل التغيّرات الديموغرافية فرصة للتطور من خلال تعزيز الصناعات الواعدة في المجتمعات المسنّة، مثل الروبوتات".
كما تسعى الحكومة
إلى توسيع مشاركة الأجانب في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة. لتعويض النقص السكاني.
وأصبح مجتمع كوريا الجنوبية في عداد المجتمعات المسنّة مع حلول العام 2017. حيث تجاوزت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 14 بالمئة من إجمالي السكان.
ومن المتوقع أن تصبح كوريا الجنوبية مجتمعا مسنّا للغاية في العام 2025، حيث من المتوقع أن تتجاوز نسبة كبار السن 20 بالمئة.