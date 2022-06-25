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https://arabic.sputniknews.com/20220625/الروسية-آنا-كيكينا-المرأة-الوحيدة-بين-طاقم-مركبة-فضائية-أمريكية-تستعد-للانطلاق-1064182207.html
الروسية آنا كيكينا... المرأة الوحيدة بين طاقم مركبة فضائية أمريكية تستعد للانطلاق
الروسية آنا كيكينا... المرأة الوحيدة بين طاقم مركبة فضائية أمريكية تستعد للانطلاق
أعلنت وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس، اليوم السبت، أن الروسية، آنا كيكينا، ستكون رائدة الفضاء الوحيدة ضمن الطاقم الذي سيطير في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل،... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T09:52+0000
2022-06-25T09:52+0000
وكالة الفضاء الروسية
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس، فقد أكدت أن آنا كيكينا، رائدة الفضاء الروسية الوحيدة، قد تنضم إلى طاقم فضاء سيعمل على متن مركبة فضائية أمريكية من طراز كرو دراغون من المقرر إطلاقها في الأول من سبتمبر.وقال البيان: "في 25 يونيو، ستسافر رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا إلى الولايات المتحدة للخضوع للمرحلة التالية من الاستعدادات لرحلة الفضاء على متن مركبة كرو دراغون الفضائية".وأوضح البيان أن رائدة الفضاء الروسية سوف تتتدرب ببدلة فضاء، وتحضر محاضرات حول التغييرات الأخيرة في تشغيل أنظمة المركبة الفضائية.ويضم الطاقم، الذي سيطير إلى محطة الفضاء الدولية هذا الخريف، كيكينا ورائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين.وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فستتوفر فرصة لرائد الفضاء الأمريكي فرانسيسكو روبيو للطيران.
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وكالة الفضاء الروسية

الروسية آنا كيكينا... المرأة الوحيدة بين طاقم مركبة فضائية أمريكية تستعد للانطلاق

09:52 GMT 25.06.2022
© Sputnik . RSC "Energia"/Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصور وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" تقدم صاروخ حامل جديد يحمل اسم "بوبيدا" (النصر)، بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس تقدم صاروخ حامل جديد يحمل اسم بوبيدا (النصر)، بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . RSC "Energia"/Roscosmos
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس، اليوم السبت، أن الروسية، آنا كيكينا، ستكون رائدة الفضاء الوحيدة ضمن الطاقم الذي سيطير في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، على متن مركبة أمريكية.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس، فقد أكدت أن آنا كيكينا، رائدة الفضاء الروسية الوحيدة، قد تنضم إلى طاقم فضاء سيعمل على متن مركبة فضائية أمريكية من طراز كرو دراغون من المقرر إطلاقها في الأول من سبتمبر.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
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وقال البيان: "في 25 يونيو، ستسافر رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا إلى الولايات المتحدة للخضوع للمرحلة التالية من الاستعدادات لرحلة الفضاء على متن مركبة كرو دراغون الفضائية".

ولفتت إلى أن "إطلاق طاقم دراغون الطاقم 5، والذي قد يشمل آنا كيكينا، من المقرر إطلاق المركبة في الأول من سبتمبر".

وأوضح البيان أن رائدة الفضاء الروسية سوف تتتدرب ببدلة فضاء، وتحضر محاضرات حول التغييرات الأخيرة في تشغيل أنظمة المركبة الفضائية.
ويضم الطاقم، الذي سيطير إلى محطة الفضاء الدولية هذا الخريف، كيكينا ورائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين.

وقد علقت الوكالة الروسية مشاركة كيكينا في رحلة كرو دراغون، على توصلها إلى اتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية، "ناسا"، إلى اتفاق بشأن ما يسمى بالرحلات المتقاطعة.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فستتوفر فرصة لرائد الفضاء الأمريكي فرانسيسكو روبيو للطيران.
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