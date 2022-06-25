https://arabic.sputniknews.com/20220625/السيسي-يؤكد-أن-زيارة-أمير-قطر-إلى-مصر-ترسخ-لمسار-تطوير-العلاقات-الثنائية--1064194371.html

السيسي يؤكد أن زيارة أمير قطر إلى مصر ترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية

السيسي يؤكد أن زيارة أمير قطر إلى مصر ترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أن "زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T14:25+0000

2022-06-25T14:25+0000

2022-06-25T14:25+0000

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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر"، مؤكدة أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.ووفقا للبيان أكد السيسي أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.من جانبه، هنأ أمير قطر الرئيس المصري بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، معرباً عن "تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، خاصةً في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة السيسي على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية". كما أكد أمير دولة قطر حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمناً في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر في مختلف المجالات.وتم التوافق على "تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، خاصة ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر".وأوضح البيان، أنه تم كذلك خلال اللقاء "بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الزعيمان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة".وبشأن القضية الفلسطينية، أشاد أمير قطر بالجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، وتوافقت الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مرجعيات الشرعية الدولية.كما تم استعراض سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة الأمنية.وختم البيان بترحيب الجانبين بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق اليوم، أنه "بحث خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك لدعم أمن المنطقة والعالم".وقال الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابه على "تويتر": "سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات".وأضاف أنه تم "تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،في وقت سابق اليوم، في قصر الاتحادية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وصرحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في قصر الاتحادية لمباحثات مرتقبة تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".وأعلن الديوان الأميري القطري، أمس الجمعة، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.وقال الديوان القطري في بيان، إن "الشيخ تميم غادر مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد في جمهورية رواندا الصديقة".

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