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الطيران المدني العراقي يعلن وقف الرحلات الجوية في مطار بغداد
الطيران المدني العراقي يعلن وقف الرحلات الجوية في مطار بغداد
أوقفت سلطات الطيران المدني في العراق الرحلات الجوي في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية تضرب البلاد. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:01+0000
2022-06-25T21:01+0000
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وذكرت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان، أنها "تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم السبت، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم "إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب العاصفة الترابية"، مشيرا إلى أنه "سيتم استئناف الرحلات بعد زوال العاصفة".وتعرضت محافظات عراقية، اليوم السبت، من ضمنها بغداد إلى عاصفة ترابية شديدة أثرت على مجال الرؤية.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, بغداد

الطيران المدني العراقي يعلن وقف الرحلات الجوية في مطار بغداد

21:01 GMT 25.06.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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أوقفت سلطات الطيران المدني في العراق الرحلات الجوي في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية تضرب البلاد.
وذكرت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان، أنها "تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم السبت، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".
وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم "إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب العاصفة الترابية"، مشيرا إلى أنه "سيتم استئناف الرحلات بعد زوال العاصفة".
وتعرضت محافظات عراقية، اليوم السبت، من ضمنها بغداد إلى عاصفة ترابية شديدة أثرت على مجال الرؤية.
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