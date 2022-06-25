https://arabic.sputniknews.com/20220625/العثور-على-أعمق-سفينة-غارقة-في-العالم-صور-1064188813.html
العثور على أعمق سفينة غارقة في العالم... صور
العثور على أعمق سفينة غارقة في العالم... صور
قال رائد الأعمال والمستكشف الأمريكي فيكتور فيسكوفو، إن الباحثين اكتشفوا أعمق سفينة غارقة في العالم في بحر الفلبين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:49+0000
2022-06-25T11:49+0000
2022-06-25T11:49+0000
الفلبين
العالم
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وكتب على تويتر: "بالاشتراك مع اختصاصي تحديد الموقع بالصدى، جيريمي موريزيت، أرسلت الغواصة ليميتينغ فاكتور إلى حطام السفينة سامويل بي روبرت (دي إي 413). تقع هذه السفينة على عمق 6895 مترًا، والآن هذه هي أعمق سفينة غارقة تم اكتشافها واستكشافها على الإطلاق".يطلق على المدمرة الأمريكية التي تم العثور عليها اسم "سامي بي". غرقت، في أكتوبر/تشرين الأول 1944، أثناء معركة ليتي جلف قبالة جزيرة سمر، أكبر معركة بحرية في الحرب العالمية الثانية.
الفلبين
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الفلبين, العالم
العثور على أعمق سفينة غارقة في العالم... صور
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قال رائد الأعمال والمستكشف الأمريكي فيكتور فيسكوفو، إن الباحثين اكتشفوا أعمق سفينة غارقة في العالم في بحر الفلبين.
وكتب على تويتر: "بالاشتراك مع اختصاصي تحديد الموقع بالصدى، جيريمي موريزيت، أرسلت الغواصة ليميتينغ فاكتور إلى حطام السفينة سامويل بي روبرت (دي إي 413). تقع هذه السفينة على عمق 6895 مترًا، والآن هذه هي أعمق سفينة غارقة تم اكتشافها واستكشافها على الإطلاق".
يطلق على المدمرة الأمريكية التي تم العثور عليها اسم "سامي بي". غرقت، في أكتوبر/تشرين الأول 1944، أثناء معركة ليتي جلف قبالة جزيرة سمر، أكبر معركة بحرية في الحرب العالمية الثانية.