عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220625/العثور-على-أعمق-سفينة-غارقة-في-العالم-صور-1064188813.html
العثور على أعمق سفينة غارقة في العالم... صور
العثور على أعمق سفينة غارقة في العالم... صور
قال رائد الأعمال والمستكشف الأمريكي فيكتور فيسكوفو، إن الباحثين اكتشفوا أعمق سفينة غارقة في العالم في بحر الفلبين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:49+0000
2022-06-25T11:49+0000
الفلبين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103189/20/1031892045_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8036e4dfa7d29c752feafdb0f55cd4e5.jpg
وكتب على تويتر: "بالاشتراك مع اختصاصي تحديد الموقع بالصدى، جيريمي موريزيت، أرسلت الغواصة ليميتينغ فاكتور إلى حطام السفينة سامويل بي روبرت (دي إي 413). تقع هذه السفينة على عمق 6895 مترًا، والآن هذه هي أعمق سفينة غارقة تم اكتشافها واستكشافها على الإطلاق".يطلق على المدمرة الأمريكية التي تم العثور عليها اسم "سامي بي". غرقت، في أكتوبر/تشرين الأول 1944، أثناء معركة ليتي جلف قبالة جزيرة سمر، أكبر معركة بحرية في الحرب العالمية الثانية.
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103189/20/1031892045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_219b621d22ea47e8bad5d292abec08a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الفلبين, العالم

العثور على أعمق سفينة غارقة في العالم... صور

11:49 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورسفينة غارقة
سفينة غارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Anton Denisov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رائد الأعمال والمستكشف الأمريكي فيكتور فيسكوفو، إن الباحثين اكتشفوا أعمق سفينة غارقة في العالم في بحر الفلبين.
وكتب على تويتر: "بالاشتراك مع اختصاصي تحديد الموقع بالصدى، جيريمي موريزيت، أرسلت الغواصة ليميتينغ فاكتور إلى حطام السفينة سامويل بي روبرت (دي إي 413). تقع هذه السفينة على عمق 6895 مترًا، والآن هذه هي أعمق سفينة غارقة تم اكتشافها واستكشافها على الإطلاق".
يطلق على المدمرة الأمريكية التي تم العثور عليها اسم "سامي بي". غرقت، في أكتوبر/تشرين الأول 1944، أثناء معركة ليتي جلف قبالة جزيرة سمر، أكبر معركة بحرية في الحرب العالمية الثانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала