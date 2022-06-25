https://arabic.sputniknews.com/20220625/الغواصة-النووية-إيركوتسك-بسلاح-جديد-تبدأ-الاختبار-1064174258.html
الغواصة النووية "إيركوتسك" بسلاح جديد تبدأ الاختبار
الغواصة النووية "إيركوتسك" بسلاح جديد تبدأ الاختبار
ستعود الغواصة النووية المحدثة طراز 949أ إم "إيركوتسك" إلى القوة القتالية لأسطول المحيط الهادئ بأسلحة جديدة. سيحدث هذا في نهاية عام 2023. تخضع الغواصة حاليًا... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T04:35+0000
2022-06-25T04:35+0000
2022-06-25T04:35+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ستنمو القدرات القتالية للغواصات النووية مرتين على الأقل: بدلاً من 24 صاروخ غرانيت كروز، ستحمل 48 أونيكس وكاليبر. قال مصدر في صناعة بناء السفن لوسائل إعلام روسية، قبل تسليمها إلى الأسطول، ستطلق الغواصة هذه الصواريخ. ولكن لا يوجد بيانات رسمية.بفضل التحديث، لن تزداد القوة القتالية للغواصات من سلسلة 949 "أنتيي" فحسب، بل سيتوسع نطاق المهام القتالية التي تؤديها، نظرًا لأن "كاليبر" مصممة، من بين أشياء أخرى، لضرب الأهداف على الأرض.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
الغواصة النووية "إيركوتسك" بسلاح جديد تبدأ الاختبار
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ستعود الغواصة النووية المحدثة طراز 949أ إم "إيركوتسك" إلى القوة القتالية لأسطول المحيط الهادئ بأسلحة جديدة. سيحدث هذا في نهاية عام 2023. تخضع الغواصة حاليًا لتجارب بحرية في حوض بناء السفن "زفيزدا" في الشرق الأقصى.
ستنمو القدرات القتالية للغواصات النووية مرتين على الأقل: بدلاً من 24 صاروخ غرانيت كروز، ستحمل 48 أونيكس وكاليبر. قال مصدر في صناعة بناء السفن لوسائل إعلام روسية، قبل تسليمها إلى الأسطول، ستطلق الغواصة هذه الصواريخ. ولكن لا يوجد بيانات رسمية.
إيركوتسك هي أول غواصة من طراز 949أ إم تخضع للتحديث مع تغيير في التسلح. تم تركيب قاذفات متنوعة على متن الغواصة لـ 48 صاروخ كروز أونيكس وكاليبر، بدلا من 24 صاروخ غرانيت المضاد للسفن تم تصميم القاذفات أيضًا لإطلاق تسيركون الأسرع من الصوت.
بفضل التحديث، لن تزداد القوة القتالية للغواصات من سلسلة 949 "أنتيي" فحسب، بل سيتوسع نطاق المهام القتالية التي تؤديها، نظرًا لأن "كاليبر" مصممة، من بين أشياء أخرى، لضرب الأهداف على الأرض.