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https://arabic.sputniknews.com/20220625/الغواصة-النووية-إيركوتسك-بسلاح-جديد-تبدأ-الاختبار-1064174258.html
الغواصة النووية "إيركوتسك" بسلاح جديد تبدأ الاختبار
الغواصة النووية "إيركوتسك" بسلاح جديد تبدأ الاختبار
ستعود الغواصة النووية المحدثة طراز 949أ إم "إيركوتسك" إلى القوة القتالية لأسطول المحيط الهادئ بأسلحة جديدة. سيحدث هذا في نهاية عام 2023. تخضع الغواصة حاليًا... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T04:35+0000
2022-06-25T04:35+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ستنمو القدرات القتالية للغواصات النووية مرتين على الأقل: بدلاً من 24 صاروخ غرانيت كروز، ستحمل 48 أونيكس وكاليبر. قال مصدر في صناعة بناء السفن لوسائل إعلام روسية، قبل تسليمها إلى الأسطول، ستطلق الغواصة هذه الصواريخ. ولكن لا يوجد بيانات رسمية.بفضل التحديث، لن تزداد القوة القتالية للغواصات من سلسلة 949 "أنتيي" فحسب، بل سيتوسع نطاق المهام القتالية التي تؤديها، نظرًا لأن "كاليبر" مصممة، من بين أشياء أخرى، لضرب الأهداف على الأرض.
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رصد عسكري, سلاح روسيا

الغواصة النووية "إيركوتسك" بسلاح جديد تبدأ الاختبار

04:35 GMT 25.06.2022
© Photo / Press Service of the JSC Admiralty Shipyards  / الذهاب إلى بنك الصورغواصة "ماغادان" مشروع 636 التي تعمل بطاقة الكهرباء والديزل
غواصة ماغادان مشروع 636 التي تعمل بطاقة الكهرباء والديزل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Photo / Press Service of the JSC Admiralty Shipyards
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ستعود الغواصة النووية المحدثة طراز 949أ إم "إيركوتسك" إلى القوة القتالية لأسطول المحيط الهادئ بأسلحة جديدة. سيحدث هذا في نهاية عام 2023. تخضع الغواصة حاليًا لتجارب بحرية في حوض بناء السفن "زفيزدا" في الشرق الأقصى.
ستنمو القدرات القتالية للغواصات النووية مرتين على الأقل: بدلاً من 24 صاروخ غرانيت كروز، ستحمل 48 أونيكس وكاليبر. قال مصدر في صناعة بناء السفن لوسائل إعلام روسية، قبل تسليمها إلى الأسطول، ستطلق الغواصة هذه الصواريخ. ولكن لا يوجد بيانات رسمية.
إيركوتسك هي أول غواصة من طراز 949أ إم تخضع للتحديث مع تغيير في التسلح. تم تركيب قاذفات متنوعة على متن الغواصة لـ 48 صاروخ كروز أونيكس وكاليبر، بدلا من 24 صاروخ غرانيت المضاد للسفن تم تصميم القاذفات أيضًا لإطلاق تسيركون الأسرع من الصوت.
بفضل التحديث، لن تزداد القوة القتالية للغواصات من سلسلة 949 "أنتيي" فحسب، بل سيتوسع نطاق المهام القتالية التي تؤديها، نظرًا لأن "كاليبر" مصممة، من بين أشياء أخرى، لضرب الأهداف على الأرض.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:56 GMT
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