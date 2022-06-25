https://arabic.sputniknews.com/20220625/القضاء-الإيراني-يعلن-مشاركة-7-دول-في-اغتيال-قاسم-سلیماني-بينهم-دولة-عربية-1064181379.html

القضاء الإيراني يعلن مشاركة 7 دول في اغتيال قاسم سلیماني بينهم دولة عربية

القضاء الإيراني يعلن مشاركة 7 دول في اغتيال قاسم سلیماني بينهم دولة عربية

كشف القضاء الإيراني، اليوم السبت، عدد الدول التي شاركت في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سلیماني، مشددا على ضرورة محاكمة هذه الدول. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T09:34+0000

2022-06-25T09:34+0000

2022-06-25T09:34+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل قاسم سليماني

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وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، إنه "تم تحديد أشخاص في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها، مشيرا إلى الدور الفاعل لسليماني في القضاء على "داعش" في العراق وسوريا، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف آبادي أن "هذا الملف يتم دراسته في 3 مستويات الأول في المحاكم العراقية، والثاني في محاكم إيران، والثالث على الصعيد الدولي، حيث شاركت 7 دول في هذا الاغتيال، وتوصلنا إلى تفاهم مع العراق لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتعجيل في البت بهذا الملف".وتابع: "لقد عقدت 3 اجتماعات في طهران وبغداد وتم تبادل وثائق مختلفة بين الوفود القضائية لكل من إيران والعراق تضم نحو 1500 صفحة وتم إرسالها إلى نحو 7 دول إلا أننا لم نتسلم منها للأسف أي رد حتى الآن في حين أن العراق أجاب عن أسئلة إيران بهذا الخصوص".وختم بالقول: "لقد طالبنا وزارة الخارجية متابعة القضية بصورة فاعلة وأجرت مشاورات مع الجهات المعنية في الدول التي تستضيف الضالعين في اغتيال قاسم سليماني، حيث أن الأمريكان ليسوا وحدهم الذين يجب محاكمتهم، بل هناك أشخاص في بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها تم تحديدهم".يذكر أنه 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/كتائب-حزب-الله-العراقية-تؤكد-تورط-مدير-وعناصر-من-جهاز-المخابرات-في-جريمة-اغتيال-سليماني-والمهندس-1063876348.html

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني