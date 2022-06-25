https://arabic.sputniknews.com/20220625/القوات-الروسية-تدخل-ليسيتشانسك-بعد-يوم-من-حصارها-1064190388.html
القوات الروسية تدخل ليسيتشانسك بعد يوم من حصارها
القوات الروسية تدخل ليسيتشانسك بعد يوم من حصارها
قال الضابط في القوات المسلحة لجمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، إن "الكتائب الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T12:31+0000
2022-06-25T12:31+0000
2022-06-25T12:31+0000
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
رصد عسكري
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وأوضح ماروتشكو: "دخلت الكتائب الشعبية مع القوات الروسية الحليفة مدينة ليسيتشانسك، والآن القتال يدور بالفعل داخل المناطق السكنية".وأردف ماروتشكو: "في الوقت الحالي، تم تحرير المنجم الواقع على أراضي مدينة ليسيتشانسك، ودخلت وحداتنا أيضًا ما يسمى مصنع الجيلاتين".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم أمس الجمعة 25 حزيران/يونيو، إن تجمع القوات "المركز"، وبعد اختراق الدفاعات المحصنة جيدًا للقوات الأوكرانية، "تمكن من هزيمة العدو وحاصر الخاصرة الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".وأوضح كوناشينكوف: "التشكيلات والوحدات العسكرية لمجموعة المركز بقيادة العقيد أ. ب. لابين، وبعد أن اخترقت دفاعات القوات الأوكرانية المتحصنة، هزمت العدو، وتابعت التقدم، وحاصرت مدينة ليسيتشانسك من الجنوب".وأشار كوناشينكوف إلى أنه "وفي غضون خمسة أيام سيطرت هذه المجموعة من القوات على 11 بلدة، أكبرها لوسكوتوفكا، وميرنايا دولينا، وأوستينوفكا".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/قوات-دونيتسك-وروسيا-تدمر-مدفعين-من-طراز-إم-777-1064179327.html
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روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري
القوات الروسية تدخل ليسيتشانسك بعد يوم من حصارها
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قال الضابط في القوات المسلحة لجمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، إن "الكتائب الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية الحليفة تقاتل داخل المناطق السكنية في مدينة ليسيتشانسك".
وأوضح ماروتشكو: "دخلت الكتائب الشعبية مع القوات الروسية الحليفة مدينة ليسيتشانسك، والآن القتال يدور بالفعل داخل المناطق السكنية".
وأردف ماروتشكو: "في الوقت الحالي، تم تحرير المنجم الواقع على أراضي مدينة ليسيتشانسك، ودخلت وحداتنا أيضًا ما يسمى مصنع الجيلاتين".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم أمس الجمعة 25 حزيران/يونيو، إن تجمع القوات "المركز"، وبعد اختراق الدفاعات المحصنة جيدًا للقوات الأوكرانية، "تمكن من هزيمة العدو وحاصر الخاصرة الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوضح كوناشينكوف: "التشكيلات والوحدات العسكرية لمجموعة المركز بقيادة العقيد أ. ب. لابين، وبعد أن اخترقت دفاعات القوات الأوكرانية المتحصنة، هزمت العدو، وتابعت التقدم، وحاصرت مدينة ليسيتشانسك
من الجنوب".
وأشار كوناشينكوف إلى أنه "وفي غضون خمسة أيام سيطرت هذه المجموعة من القوات على 11 بلدة، أكبرها لوسكوتوفكا، وميرنايا دولينا، وأوستينوفكا".