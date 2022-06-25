عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220625/القوات-الروسية-تدخل-ليسيتشانسك-بعد-يوم-من-حصارها-1064190388.html
القوات الروسية تدخل ليسيتشانسك بعد يوم من حصارها
القوات الروسية تدخل ليسيتشانسك بعد يوم من حصارها
قال الضابط في القوات المسلحة لجمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، إن "الكتائب الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T12:31+0000
2022-06-25T12:31+0000
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063468163_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_9efc84b369be53c50257040e3f465e86.jpg
وأوضح ماروتشكو: "دخلت الكتائب الشعبية مع القوات الروسية الحليفة مدينة ليسيتشانسك، والآن القتال يدور بالفعل داخل المناطق السكنية".وأردف ماروتشكو: "في الوقت الحالي، تم تحرير المنجم الواقع على أراضي مدينة ليسيتشانسك، ودخلت وحداتنا أيضًا ما يسمى مصنع الجيلاتين".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم أمس الجمعة 25 حزيران/يونيو، إن تجمع القوات "المركز"، وبعد اختراق الدفاعات المحصنة جيدًا للقوات الأوكرانية، "تمكن من هزيمة العدو وحاصر الخاصرة الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".وأوضح كوناشينكوف: "التشكيلات والوحدات العسكرية لمجموعة المركز بقيادة العقيد أ. ب. لابين، وبعد أن اخترقت دفاعات القوات الأوكرانية المتحصنة، هزمت العدو، وتابعت التقدم، وحاصرت مدينة ليسيتشانسك من الجنوب".وأشار كوناشينكوف إلى أنه "وفي غضون خمسة أيام سيطرت هذه المجموعة من القوات على 11 بلدة، أكبرها لوسكوتوفكا، وميرنايا دولينا، وأوستينوفكا".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/قوات-دونيتسك-وروسيا-تدمر-مدفعين-من-طراز-إم-777-1064179327.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063468163_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9b8c9ce7807c2b3ca4c20b21925db8a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري

القوات الروسية تدخل ليسيتشانسك بعد يوم من حصارها

12:31 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الذهاب إلى بنك الصورعناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك
عناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الضابط في القوات المسلحة لجمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، إن "الكتائب الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية الحليفة تقاتل داخل المناطق السكنية في مدينة ليسيتشانسك".
وأوضح ماروتشكو: "دخلت الكتائب الشعبية مع القوات الروسية الحليفة مدينة ليسيتشانسك، والآن القتال يدور بالفعل داخل المناطق السكنية".
وأردف ماروتشكو: "في الوقت الحالي، تم تحرير المنجم الواقع على أراضي مدينة ليسيتشانسك، ودخلت وحداتنا أيضًا ما يسمى مصنع الجيلاتين".
جندي أمريكي يعمل على منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة إم إل ر إس (MLRS) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قوات دونيتسك وروسيا تدمر مدفعين من طراز "إم-777"
08:37 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم أمس الجمعة 25 حزيران/يونيو، إن تجمع القوات "المركز"، وبعد اختراق الدفاعات المحصنة جيدًا للقوات الأوكرانية، "تمكن من هزيمة العدو وحاصر الخاصرة الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوضح كوناشينكوف: "التشكيلات والوحدات العسكرية لمجموعة المركز بقيادة العقيد أ. ب. لابين، وبعد أن اخترقت دفاعات القوات الأوكرانية المتحصنة، هزمت العدو، وتابعت التقدم، وحاصرت مدينة ليسيتشانسك من الجنوب".
وأشار كوناشينكوف إلى أنه "وفي غضون خمسة أيام سيطرت هذه المجموعة من القوات على 11 بلدة، أكبرها لوسكوتوفكا، وميرنايا دولينا، وأوستينوفكا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала