https://arabic.sputniknews.com/20220625/الكاظمي-يصل-إلى-السعودية-قبل-زيارته-إلى-إيران--1064207711.html
الكاظمي يصل إلى السعودية قبل زيارته إلى إيران
الكاظمي يصل إلى السعودية قبل زيارته إلى إيران
وصل، مساء اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى مدينة جدة السعودية، في زيارة رسمية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T19:35+0000
2022-06-25T19:35+0000
2022-06-25T19:35+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
السعودية
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2459:1384_1920x0_80_0_0_0e9833cabca4a6debe9edede3a672e19.jpg
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).وتأتي زيارة الكاظمي إلى السعودية قبل يوم من زيارته المقررة إلى إيران غدا الأحد، ونقلت قناة المیادین، عن مصادر لم تسمها، قولها إن "الكاظمي سوف يتحدث مع المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".وأكد مصدر سياسي عراقي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران غدا.وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الكاظمي سيزور طهران غدا ويلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات المياه والطاقة إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيس-وزراء-العراق-يزور-طهران-غدا-لبحث-العلاقات-الثنائية-وملفات-المياه-والطاقة-1064187414.html
السعودية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2185:1639_1920x0_80_0_0_a97205ac3bde52f73b2738c3eff39cb8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, العراق
الكاظمي يصل إلى السعودية قبل زيارته إلى إيران
تابعنا عبر
وصل، مساء اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى مدينة جدة السعودية، في زيارة رسمية.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)
.
وتأتي زيارة الكاظمي إلى السعودية قبل يوم من زيارته المقررة إلى إيران
غدا الأحد، ونقلت قناة المیادین
، عن مصادر لم تسمها، قولها إن "الكاظمي سوف يتحدث مع المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".
وأكد مصدر سياسي عراقي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران غدا.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الكاظمي سيزور طهران غدا ويلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات المياه والطاقة إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.