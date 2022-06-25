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الكاظمي يصل إلى السعودية قبل زيارته إلى إيران
الكاظمي يصل إلى السعودية قبل زيارته إلى إيران
وصل، مساء اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى مدينة جدة السعودية، في زيارة رسمية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T19:35+0000
2022-06-25T19:35+0000
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وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).وتأتي زيارة الكاظمي إلى السعودية قبل يوم من زيارته المقررة إلى إيران غدا الأحد، ونقلت قناة المیادین، عن مصادر لم تسمها، قولها إن "الكاظمي سوف يتحدث مع المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".وأكد مصدر سياسي عراقي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران غدا.وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الكاظمي سيزور طهران غدا ويلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات المياه والطاقة إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيس-وزراء-العراق-يزور-طهران-غدا-لبحث-العلاقات-الثنائية-وملفات-المياه-والطاقة-1064187414.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, العراق

الكاظمي يصل إلى السعودية قبل زيارته إلى إيران

19:35 GMT 25.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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وصل، مساء اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى مدينة جدة السعودية، في زيارة رسمية.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وتأتي زيارة الكاظمي إلى السعودية قبل يوم من زيارته المقررة إلى إيران غدا الأحد، ونقلت قناة المیادین، عن مصادر لم تسمها، قولها إن "الكاظمي سوف يتحدث مع المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".
وأكد مصدر سياسي عراقي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران غدا.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
رئيس وزراء العراق يزور طهران غدا لبحث العلاقات الثنائية وملفات المياه والطاقة
11:35 GMT
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الكاظمي سيزور طهران غدا ويلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات المياه والطاقة إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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