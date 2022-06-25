https://arabic.sputniknews.com/20220625/المبعوث-الأمريكي-يقدم-لإسرائيل-اقتراح-لبنان-لحل-النزاع-البحري-1064195882.html

المبعوث الأمريكي يقدم لإسرائيل اقتراح لبنان لحل النزاع البحري

المبعوث الأمريكي يقدم لإسرائيل اقتراح لبنان لحل النزاع البحري

قالت قناة إسرائيلية رسمية، إن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، عقد لأول مرة منذ زيارته للبنان، لقاء مهنيا أمس مع فريق التفاوض الإسرائيلي حول الحدود البحرية،... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T14:55+0000

2022-06-25T14:55+0000

2022-06-25T14:55+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

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وأضافت قناة "كان" في تقرير لها اليوم السبت، أن هوكشتاين لم يصل فعليا إلى إسرائيل وتم الاجتماع عبر الفيديو.واستمع الفريق الإسرائيلي إلى آخر المستجدات بشأن زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان، وناقش الطرفان "صياغة توجهات للمضي قدما في المفاوضات مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل وبهدف الانتهاء القضية في المستقبل القريب".في الآونة الأخيرة، أصدرت وزارات الدفاع والخارجية والطاقة الإسرائيلية بيانا مشتركا بثلاث لغات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حقل "كاريش" للغاز يفيد بأنه من الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل ويقع خارج حدود المنطقة المتنازع عليها مع لبنان وأن إسرائيل على استعداد لحمايته.يذكر أن الوسيط الأمريكي وصل لبنان منذ أكثر من عشرة أيام بعد وصول منصة (حفار) الغاز إلى حقل "كاريش" مما تسبب في ضجة في لبنان والذي يقول إن الحقل المذكور يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.وخلال زيارته لبيروت، استمع هوكشتاين إلى الاقتراح اللبناني من كبار المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس ميشال عون.وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن الاقتراح اللبناني شمل استرجاع حقل قانا في الجزء اللبناني الذي ينحرف عن الخط 23 (خط النزاع الأصلي)، ولكن ليس حقل "كاريش" في منطقة الخط 29.لكن، بحسب تقارير في بيروت، طالب الجانب اللبناني بأنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق، على إسرائيل التوقف عن استخراج الغاز من حقل "كاريش"، وإخراج الحفار من هناك.يشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة التي جرت بوساطة أمريكية ورعاية أممية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كانت قد توقفت في مايو/أيار الماضي.وتوقفت المفاوضات بعد رفض إسرائيل مقترحا لبنانيا بإضافة 1430 كيلومترا مربعة إلى المنطقة التي يتم التفاوض بشأنها تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.وكانت منطقة التفاوض تقتصر في البداية على مساحة بحرية تصل إلى نحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بموجب خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

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