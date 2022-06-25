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https://arabic.sputniknews.com/20220625/الهيئة-العليا-للانتخابات-التونسية-تفتح-باب-الترشح-لعضوية-مكاتب-الاقتراع-1064211451.html
الهيئة العليا للانتخابات التونسية تفتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع
الهيئة العليا للانتخابات التونسية تفتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ممن فيهم الشروط المطلوبة. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:41+0000
2022-06-25T21:41+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها، إن "ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بإمكانهم بداية من اليوم السبت إيداع مطالبهم مباشرة في بمقرات الهيئات الفرعية أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك"، بحسب موقع "نسمة" الإخباري.وأكدت الهيئة أنه "يتوجب على الراغبين في الترشح أن يقوموا بالتنصيص على الاسم واللقب ورقم الهاتف والمنطقة البلدية التي يقع بها مركز الاقتراع الذين يرغبون في العمل به مع تحميل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من آخر شهادة علمية".وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/تونس-مجلس-هيئة-الانتخابات-يصادق-على-قرار-يتعلق-بالاستفتاء-1063521775.html
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الهيئة العليا للانتخابات التونسية تفتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع

21:41 GMT 25.06.2022
© Sputnik . ألكسندر فالف / الذهاب إلى بنك الصورعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . ألكسندر فالف
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ممن فيهم الشروط المطلوبة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن "ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بإمكانهم بداية من اليوم السبت إيداع مطالبهم مباشرة في بمقرات الهيئات الفرعية أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك"، بحسب موقع "نسمة" الإخباري.
وأكدت الهيئة أنه "يتوجب على الراغبين في الترشح أن يقوموا بالتنصيص على الاسم واللقب ورقم الهاتف والمنطقة البلدية التي يقع بها مركز الاقتراع الذين يرغبون في العمل به مع تحميل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من آخر شهادة علمية".
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
تونس... مجلس هيئة الانتخابات يصادق على قرار يتعلق بالاستفتاء
13 يونيو, 12:24 GMT
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
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