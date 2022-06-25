https://arabic.sputniknews.com/20220625/الهيئة-العليا-للانتخابات-التونسية-تفتح-باب-الترشح-لعضوية-مكاتب-الاقتراع-1064211451.html
الهيئة العليا للانتخابات التونسية تفتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع
الهيئة العليا للانتخابات التونسية تفتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ممن فيهم الشروط المطلوبة. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:41+0000
2022-06-25T21:41+0000
2022-06-25T21:41+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101328/83/1013288387_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_2178d5adbce8ac39ba7015e661c0fc41.jpg
وقالت الهيئة في بيان لها، إن "ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بإمكانهم بداية من اليوم السبت إيداع مطالبهم مباشرة في بمقرات الهيئات الفرعية أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك"، بحسب موقع "نسمة" الإخباري.وأكدت الهيئة أنه "يتوجب على الراغبين في الترشح أن يقوموا بالتنصيص على الاسم واللقب ورقم الهاتف والمنطقة البلدية التي يقع بها مركز الاقتراع الذين يرغبون في العمل به مع تحميل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من آخر شهادة علمية".وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/تونس-مجلس-هيئة-الانتخابات-يصادق-على-قرار-يتعلق-بالاستفتاء-1063521775.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101328/83/1013288387_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_96f916732a8885fd5a7adbd51833e4df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الهيئة العليا للانتخابات التونسية تفتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع
تابعنا عبر
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ممن فيهم الشروط المطلوبة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن "ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بإمكانهم بداية من اليوم السبت إيداع مطالبهم مباشرة في بمقرات الهيئات الفرعية أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك"، بحسب موقع "نسمة
" الإخباري.
وأكدت الهيئة أنه "يتوجب على الراغبين في الترشح أن يقوموا بالتنصيص على الاسم واللقب ورقم الهاتف والمنطقة البلدية التي يقع بها مركز الاقتراع الذين يرغبون في العمل به مع تحميل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من آخر شهادة علمية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.