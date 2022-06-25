https://arabic.sputniknews.com/20220625/بايدن-يصل-ألمانيا-للمشاركة-في-قمة-مجموعة-السبع-1064211031.html

بايدن يصل ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

بايدن يصل ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، مع قادة الدولة الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة، لبحث الأزمة الأوكرانية وضعف... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T21:21+0000

2022-06-25T21:21+0000

2022-06-25T21:21+0000

مجموعة السبع الكبار

جو بايدن

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وسافر بايدن من واشنطن إلى ميونيخ، ثم استقل مروحية "مارين وان" في رحلة قصيرة لموقع القمة في قلعة إلماو في بافاريا.من المقرر أن تكون محادثات بايدن الأولى خلال فترة إقامته التي تستمر ثلاثة أيام مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الأحد، بحسب "فرانس برس".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن الجمعة أن القمة ستناقش عواقب الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.هذا وستعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو في قلعة إلماو في بافاريا.ومن بين المشاركين المدعوين في القمة زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما سيشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

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مجموعة السبع الكبار, جو بايدن