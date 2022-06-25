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بايدن يصل ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع
بايدن يصل ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، مع قادة الدولة الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة، لبحث الأزمة الأوكرانية وضعف... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:21+0000
2022-06-25T21:21+0000
مجموعة السبع الكبار
جو بايدن
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وسافر بايدن من واشنطن إلى ميونيخ، ثم استقل مروحية "مارين وان" في رحلة قصيرة لموقع القمة في قلعة إلماو في بافاريا.من المقرر أن تكون محادثات بايدن الأولى خلال فترة إقامته التي تستمر ثلاثة أيام مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الأحد، بحسب "فرانس برس".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن الجمعة أن القمة ستناقش عواقب الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.هذا وستعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو في قلعة إلماو في بافاريا.ومن بين المشاركين المدعوين في القمة زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما سيشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بوتين-الزيادة-الحادة-للتضخم-في-العالم-هي-نتيجة-لعدة-سنوات-من-العمل-غير-المسؤول-لدول-مجموعة-السبع-1064159915.html
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مجموعة السبع الكبار, جو بايدن

بايدن يصل ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

21:21 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، مع قادة الدولة الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة، لبحث الأزمة الأوكرانية وضعف الاقتصاد العالمي.
وسافر بايدن من واشنطن إلى ميونيخ، ثم استقل مروحية "مارين وان" في رحلة قصيرة لموقع القمة في قلعة إلماو في بافاريا.
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بوتين: الزيادة الحادة للتضخم في العالم هي نتيجة لعدة سنوات من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع
أمس, 13:23 GMT
من المقرر أن تكون محادثات بايدن الأولى خلال فترة إقامته التي تستمر ثلاثة أيام مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الأحد، بحسب "فرانس برس".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن الجمعة أن القمة ستناقش عواقب الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.
هذا وستعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو في قلعة إلماو في بافاريا.
ومن بين المشاركين المدعوين في القمة زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما سيشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.
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