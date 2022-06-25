https://arabic.sputniknews.com/20220625/بايدن-يوقع-أول-قانون-ينظم-حيازة-الأسلحة-في-الولايات-المتحدة-منذ-30-عاما-فيديو-1064192802.html

بايدن يوقع أول قانون ينظم حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة منذ 30 عاما... فيديو

بايدن يوقع أول قانون ينظم حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة منذ 30 عاما... فيديو

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أول قانون ينظم حيازة السلاح في الولايات المتحدة منذ نحو 30 عاما، بموافقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في محاولة... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T13:31+0000

2022-06-25T13:31+0000

2022-06-25T13:31+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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وقال بايدن، في بث مباشر نقله موقع البيت الأبيض، اليوم السبت، "سأوقع اليوم على قانون للحد من عنف السلاح وإنقاذ الأرواح منذ ما يقرب من 30 عاما".وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك الكثير من الأرواح التي يتم قتلها يوميا في الشوارع.ولفت بايدن إلى أن القانون حاز على موافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مؤكدا أن تنفيذ القانون سينقذ أرواحا كثيرة من آباء وأطفال وأمهات وغيرهم.واختتم بالقول: "اليوم نقول كفى ونحاول حفظ الأرواح ولن نستسلم.. وسنستمر على العمل حتى نقول إن كل شيء على ما يرام".وأمس الجمعة، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بأنه يحق للأمريكيين حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، في قرار تاريخي سيمنع الولايات من فرض قيود على حمل هذه النوعية من الأسلحة.ويلغي الحكم الصادر برأي أغلبية القضاة والذي يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من زيادة صادمة في جرائم الأسلحة النارية، قانونا في نيويورك يطلب من الأشخاص إثبات أنهم بحاجة للدفاع عن النفس للحصول على ترخيص لسلاح ناري.وكان تقرير قد كشف مؤخرا أن الولايات المتحدة شهدت 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.‏وذكر التقرير الصادر من "Gun Violence Archive"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في أمريكا، أن هذا هو نفس عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2021 حتى 5 يونيو/ حزيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220607/بايدن-عدد-ضحايا-الأسلحة-النارية-يتجاوز-قتلى-الجيش-والشرطة-في-عقدين-1063243298.html

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