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بدء المحادثات بين بوتين ولوكاشينكو في سان بطرسبورغ
بدء المحادثات بين بوتين ولوكاشينكو في سان بطرسبورغ
بدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T14:46+0000
2022-06-25T14:58+0000
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روسيا
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يناقش بوتين ولوكاشينكو في سانت بطرسبرغ الوضع مع الأسمدة وتوريدها إلى السوق العالمية.وقال بوتين: "نحن أكبر موردي الأسمدة للسوق العالمية. وأود أن أتحدث إليكم عن هذا من حيث تلبية احتياجات السوق العالمية".
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العالم, روسيا

بدء المحادثات بين بوتين ولوكاشينكو في سان بطرسبورغ

14:46 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 25.06.2022)
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لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
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بدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ.
يناقش بوتين ولوكاشينكو في سانت بطرسبرغ الوضع مع الأسمدة وتوريدها إلى السوق العالمية.
وقال بوتين: "نحن أكبر موردي الأسمدة للسوق العالمية. وأود أن أتحدث إليكم عن هذا من حيث تلبية احتياجات السوق العالمية".
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