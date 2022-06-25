https://arabic.sputniknews.com/20220625/بدء-المحادثات-بين-بوتين-ولوكاشينكو-في-سان-بطرسبورغ-1064195631.html
بدء المحادثات بين بوتين ولوكاشينكو في سان بطرسبورغ
بدء المحادثات بين بوتين ولوكاشينكو في سان بطرسبورغ
بدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T14:46+0000
2022-06-25T14:46+0000
2022-06-25T14:58+0000
العالم
روسيا
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يناقش بوتين ولوكاشينكو في سانت بطرسبرغ الوضع مع الأسمدة وتوريدها إلى السوق العالمية.وقال بوتين: "نحن أكبر موردي الأسمدة للسوق العالمية. وأود أن أتحدث إليكم عن هذا من حيث تلبية احتياجات السوق العالمية".
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العالم, روسيا
بدء المحادثات بين بوتين ولوكاشينكو في سان بطرسبورغ
14:46 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
بدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ.
يناقش بوتين ولوكاشينكو في سانت بطرسبرغ الوضع مع الأسمدة وتوريدها إلى السوق العالمية.
وقال بوتين: "نحن أكبر موردي الأسمدة للسوق العالمية. وأود أن أتحدث إليكم عن هذا من حيث تلبية احتياجات السوق العالمية".