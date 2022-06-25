https://arabic.sputniknews.com/20220625/بسبب-الضوضاء-هولندا-تقلص-عدد-الرحلات-في-مطار-أمستردام--1064198983.html
بسبب الضوضاء... هولندا تقلص عدد الرحلات في مطار أمستردام
بسبب الضوضاء... هولندا تقلص عدد الرحلات في مطار أمستردام
أعلنت هولندا اعتزامها تقليص عدد الرحلات الجوية في مطار سخيبول في العاصمة أمستردام بسبب التلوث الصوتي. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T16:13+0000
2022-06-25T16:13+0000
2022-06-25T16:13+0000
حكومة هولندا
التلوث البيئي
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وقالت الحكومة الهولندية في بيان إنها "تعطي الأولوية للتلوث الضوضائي"، بحسب "فرانس برس".وأوضحت أنها ستخفض عدد الرحلات السنوية إلى 440 ألف رحلة بدلا من 500 ألف رحلة التي تم الإعلان عنها قبل بدء الجائحة.وذكرت الحكومة في رسالة للبرلمان أن خفض عدد الرحلات الذي من المقرر أن يبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل، سيؤدي أيضا إلى "تقليل التلوث الضوضائي والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين".من جانبه، علق مطار سخيبول على القرار بقوله إن "هناك الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة"، لافتا إلى أنه يترتب عن ذلك "مخاطر كبيرة على جودة الشبكة".ويشكو السكان في محيط مطار سخيبول، وهي منطقة مكتظة بالسكان، بانتظام من التلوث الضوضائي من المطار.كما عبروا عن مخاوفهم بشأن آثار الطيران على صحتهم والطبيعة والمناخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/هولندا-تسمح-بتشغيل-محطات-الطاقة-بالوقود-الأحفوري-تفاديا-لتفاقم-أزمة-الغاز-1063931491.html
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حكومة هولندا, التلوث البيئي
بسبب الضوضاء... هولندا تقلص عدد الرحلات في مطار أمستردام
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أعلنت هولندا اعتزامها تقليص عدد الرحلات الجوية في مطار سخيبول في العاصمة أمستردام بسبب التلوث الصوتي.
وقالت الحكومة الهولندية
في بيان إنها "تعطي الأولوية للتلوث الضوضائي"، بحسب "فرانس برس".
وأوضحت أنها ستخفض عدد الرحلات السنوية إلى 440 ألف رحلة بدلا من 500 ألف رحلة التي تم الإعلان عنها قبل بدء الجائحة.
وذكرت الحكومة في رسالة للبرلمان أن خفض عدد الرحلات الذي من المقرر أن يبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل، سيؤدي أيضا إلى "تقليل التلوث الضوضائي والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين".
من جانبه، علق مطار سخيبول على القرار بقوله إن "هناك الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة"، لافتا إلى أنه يترتب عن ذلك "مخاطر كبيرة على جودة الشبكة".
ويشكو السكان في محيط مطار سخيبول، وهي منطقة مكتظة بالسكان، بانتظام من التلوث الضوضائي من المطار.
كما عبروا عن مخاوفهم بشأن آثار الطيران على صحتهم والطبيعة والمناخ.