عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220625/بسبب-الضوضاء-هولندا-تقلص-عدد-الرحلات-في-مطار-أمستردام--1064198983.html
بسبب الضوضاء... هولندا تقلص عدد الرحلات في مطار أمستردام
بسبب الضوضاء... هولندا تقلص عدد الرحلات في مطار أمستردام
أعلنت هولندا اعتزامها تقليص عدد الرحلات الجوية في مطار سخيبول في العاصمة أمستردام بسبب التلوث الصوتي. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T16:13+0000
2022-06-25T16:13+0000
حكومة هولندا
التلوث البيئي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103463/06/1034630678_0:30:3501:1999_1920x0_80_0_0_66a3c4b8d5b26a392715c43d29fa6e20.jpg
وقالت الحكومة الهولندية في بيان إنها "تعطي الأولوية للتلوث الضوضائي"، بحسب "فرانس برس".وأوضحت أنها ستخفض عدد الرحلات السنوية إلى 440 ألف رحلة بدلا من 500 ألف رحلة التي تم الإعلان عنها قبل بدء الجائحة.وذكرت الحكومة في رسالة للبرلمان أن خفض عدد الرحلات الذي من المقرر أن يبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل، سيؤدي أيضا إلى "تقليل التلوث الضوضائي والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين".من جانبه، علق مطار سخيبول على القرار بقوله إن "هناك الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة"، لافتا إلى أنه يترتب عن ذلك "مخاطر كبيرة على جودة الشبكة".ويشكو السكان في محيط مطار سخيبول، وهي منطقة مكتظة بالسكان، بانتظام من التلوث الضوضائي من المطار.كما عبروا عن مخاوفهم بشأن آثار الطيران على صحتهم والطبيعة والمناخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/هولندا-تسمح-بتشغيل-محطات-الطاقة-بالوقود-الأحفوري-تفاديا-لتفاقم-أزمة-الغاز-1063931491.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103463/06/1034630678_396:0:3103:2030_1920x0_80_0_0_189966a4431b4fd0a349c89d34e19d95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حكومة هولندا, التلوث البيئي

بسبب الضوضاء... هولندا تقلص عدد الرحلات في مطار أمستردام

16:13 GMT 25.06.2022
© REUTERS / Piroschka van de Wouwمطار أمستردام الدولي، هولندا 6 أغسطس/ آب 2018
مطار أمستردام الدولي، هولندا 6 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
تابعنا عبرTelegram
أعلنت هولندا اعتزامها تقليص عدد الرحلات الجوية في مطار سخيبول في العاصمة أمستردام بسبب التلوث الصوتي.
وقالت الحكومة الهولندية في بيان إنها "تعطي الأولوية للتلوث الضوضائي"، بحسب "فرانس برس".
أمستردام، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
هولندا تسمح بتشغيل محطات الطاقة بالوقود الأحفوري تفاديا لتفاقم أزمة الغاز
20 يونيو, 17:49 GMT
وأوضحت أنها ستخفض عدد الرحلات السنوية إلى 440 ألف رحلة بدلا من 500 ألف رحلة التي تم الإعلان عنها قبل بدء الجائحة.
وذكرت الحكومة في رسالة للبرلمان أن خفض عدد الرحلات الذي من المقرر أن يبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل، سيؤدي أيضا إلى "تقليل التلوث الضوضائي والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين".
من جانبه، علق مطار سخيبول على القرار بقوله إن "هناك الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة"، لافتا إلى أنه يترتب عن ذلك "مخاطر كبيرة على جودة الشبكة".
ويشكو السكان في محيط مطار سخيبول، وهي منطقة مكتظة بالسكان، بانتظام من التلوث الضوضائي من المطار.
كما عبروا عن مخاوفهم بشأن آثار الطيران على صحتهم والطبيعة والمناخ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала